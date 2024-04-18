調查：港人退休支出每月達1.5萬　「銀髮族」每月大灣區消費約1350元人民幣

香港財務策劃師學會周四（18日）公布「香港退休開支指數」，指數一如預期上升，升近8點至127點，當中顯示，每月退休人士支出增加港幣1,000元至港幣1.47萬元，高消費群開支更達港幣23,671元。而最大增幅來自到旅遊及跨境交通開支，「銀髮族」每月大灣區消費約1,350元人民幣。

香港退休人士人均大灣區消費約1350人民幣

調查發現，香港退休人士愛到內地消費，平均每兩月一次，每次在大灣區平均消費約1,350人民幣，而深圳媒體消費數據則顯示，港人的人均消費為673元人民幣，兩者差別達一倍之多，可見，面撤銷本地及邊防防疫限制後，銀髮族的消費意欲飈升，反之退休人士的消費信心與資產價格上落沒有正面關係。

近六成受訪者擁有100萬以上的流動資產

調查指，流動與固定資產中，華人傳統愛揸現金及磚頭。調查數據顯示，近六成（59%)）受訪者擁有100萬以上的流動資產，當中現金及存款佔七成（68%），本地股票則佔兩成。而退休人士平均擁有總值560萬元的固定資產，約八成持有本地物業，為最受歡迎的固定資產。然而，受訪者對逆按揭的知識依然薄弱，只有14%人士表示有所理解。