調查：近六成受訪港人曾推遲就醫 53%擔心無法負擔醫療費用

保誠集團早前委託Economist Impact進行了一項名為「香港患者心聲：透明度、費用及個人選擇如何塑造醫療體驗」的調查。結果發現有近六成香港受訪者表示過去一年曾延遲就醫，常見原因包括認為病徵不嚴重(24%)、需照顧子女(24%)，以及希望避免成為親友的負擔(24%)。
調查於2025年四月至五月期間進行，分別向1,153名香港居民及兩位本地專家進行調查和訪問。調查指出，雖然有67%香港受訪者認同本港醫療服務便利，但仍有過半數(55%)在出現健康問題時不清楚到何處就醫，另有55%表示缺乏正確的資訊作出治療決策。
即使在過去一年曾向全科醫生求診的受訪者亦面對不少挑戰。其中逾半數(52%)受訪港人反映候診時間過長、預約系統繁瑣或其他就醫障礙，導致求診體驗不佳。報告亦指出，面對預約就診的等待時間過長，患者往往會權衡醫療服務的可及性、便利性和連續性等因素。然而，不少受訪者表示即使候診時間過長，也會選擇繼續使用現有的醫療服務，其中22%表示是因為距離較近，而21%則是出於信任。
調查又發現，53%的香港受訪者擔心無法負擔醫療費用，56%則表示過去一年的醫療開支高於預期，意味著大眾的醫療保障存在明顯缺口，令他們對應付未來醫療需要的信心不足。當被問及如何應對醫療開支時，五分之一受訪者表示主要依賴政府補助的醫療服務或公營醫保，而倚靠家人支援和自付費用的受訪者則分別佔18%及15%。僅13%受訪港人選擇私人健康保險，反映私人醫療保險在本港仍具較大發展空間。