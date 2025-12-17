調查：近六成受訪港人曾推遲就醫 53%擔心無法負擔醫療費用

保誠集團早前委託Economist Impact進行了一項名為「香港患者心聲：透明度、費用及個人選擇如何塑造醫療體驗」的調查。結果發現有近六成香港受訪者表示過去一年曾延遲就醫，常見原因包括認為病徵不嚴重(24%)、需照顧子女(24%)，以及希望避免成為親友的負擔(24%)。

調查於2025年四月至五月期間進行，分別向1,153名香港居民及兩位本地專家進行調查和訪問。調查指出，雖然有67%香港受訪者認同本港醫療服務便利，但仍有過半數(55%)在出現健康問題時不清楚到何處就醫，另有55%表示缺乏正確的資訊作出治療決策。