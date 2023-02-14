調查｜近半中小企看好來年銷售 惟監管憂慮增

昆士蘭保險香港委託於去年10月進行、訪問來自不同行業合共422家中小企的調查發現，擁有海外業務的本港中小企比例為29%，較2021年的37%下降。(資料圖片)

昆士蘭保險香港委託於去年10月進行、訪問來自不同行業合共422家中小企的調查發現，擁有海外業務的本港中小企比例為29%，較2021年的37%下降，惟47%計劃未來一至兩年擴大海外業務。調查又指，有約39%的香港中小企表示過去12個月的整體銷售額下滑，持相反看法受訪者則有33%。然而，當問及未來12個月前景時，47%中小企預計業務銷售額將上升，並認為經濟前景正面。

儘管對前景持樂觀態度，但有38%中小企表示憂慮香港及其他市場的經濟有可能衰退，屆時或會影響其業務表現，較2021年大幅上升8個百分點。他們認為會轉差的三大經濟徵狀是：投資者和消費者信心下跌、全球通脹上升及本港客戶需求下降。除了經濟衰退的可能性外，37%中小企擔心在保留現有客戶及獲取新客戶時面對的困難，34%擔心業務成本上漲。

26% 憂董事被指控參與不當行為

值得注意的是，愈來愈多中小企憂慮董事被指控參與不當行為而須承擔法律責任，該比例從2020年的18%，逐漸上升至是次調查顯示的26%，其中一個潛在原因是監管要求增加。

昆士蘭保險北亞地區行政總裁及亞洲區區域分銷主管于蕾表示，雖然部分中小企憂慮經濟可能出現負面因素，但似乎對明年持審慎樂觀態度，並希望在本港和海外擴張業務。由於需要考慮不斷演變的當地法律、市場慣例和保險規定，以至及稅務規例、物流安排和文化差異等，企業要在不同市場妥善處理和安排保險並非易事。她又指，中小企對成本控制的關注可能會令其忽視保險作為風險管理工具的價值。