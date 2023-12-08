調查：近四成香港人感到入不敷支　76%港人視轉工為理財目標

全球各地通脹及生活成本相繼飆升，生活開支壓力增加，有調查就多個市場進行財務情緒訪問，結果顯示，香港受訪者在各方面的財務情緒都較去年為佳，但有四成受訪者指感到入不敷支，亦較內地及新加坡仍然普遍感到憂慮。

在亞洲區內，內地和印度的在職人士普遍對其日常財務和儲蓄狀況感覺良好；而香港和新加坡兩地，僅46%香港受訪者及43%新加坡受訪者對其日常財務狀況感覺良好。

綜觀各地受訪者的財務狀況，三分之一 （34%） 表示在過去6個月內曾入不敷支，40%則表示期內量入為出。亞洲方面，內地 （52%）、新加坡 （44%） 及香港 （40%） 的受訪者表示開支在負擔能力之內， 然而新加坡和香港表示入不敷支的受訪者比例也是區內最高，突顯兩地受訪者理財行為呈兩極化。

關於長期理財方面，82%新加坡受訪者視置業為長期理財目標，遠較全球平均水平67%為高；香港方面，約76%受訪者以尋找新工作為目標，較全球平均水平65%為高。而世界各地在職人士的方要目標與去年調查結果相似，分別為維持目前的生活方式或收入（96%）、確保退休後財務安穩（95%）、為晚年生活作準備（92%）。