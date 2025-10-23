調查：逾七成投資者今年股市獲利 62%計劃「加碼」港股

為深入研究投資者對未來大市的看法及動向，耀才證券(1428)與香港理工大學合作，聯合進行大規模的「港股走勢民意調查」。結果發現今年大部分投資者都獲利甚豐，逾7成受訪投資者年初至今在股票市場錄得正回報，其中41%受訪者今年平均賺幅一成至三成，有9%受訪者指今年賺幅超過三成，投資者信心指數亦由69大幅提升至117，突破歷史高位。
面對今年港股牛市，62%投資者計劃增加資金投入。另外，28%受訪者指，若恒指回調至21000點將會出手「撈底」。受訪者當中，96%看好科技股，其次是AI概念股(74%)，而零售及房地產板塊則被投資者看淡。至於港股前景，78%投資者認為中美貿易戰將影響港股表現，48%認為內地刺激經濟政策亦是關鍵因素。
理大副教授趙靜認為，美國聯儲局啟動減息周期，利好香港股市及樓市，而美國對全球發起的關稅戰，促使各國重新調整出口方向，此舉將重塑全球貿易格局。另外，AI發展提高各行業的生產力，香港早前亦已通過穩定幣法案，相信全球宏觀經濟已展開新篇章，港股亦有望穩步上升。
耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股今年新股市場非常暢旺，本港更有望於年底重奪失落多年的全球新股集資額首位的寶座，料全年集資額有望達3000億。他又提到，中美貿易談判仍存在不確定因素，相信高科技、晶片及AI相關等戰略性股份波動會較大。建議投資者在當前政治市下，不宜過份進取，應盡量保持盈利，靜觀其變。
耀才證券研究部總監植耀輝指出，港股近日走勢反覆，主要受中美貿易消息時好時壞影響。不過除非情況再度惡化，否則對港股影響有限，相信25000點有力守穩，惟後市更須關注科技股季績以及內地經濟最新表現。此外，美國息口去向亦為後市增添不確定性。港股今年表現已相當不俗，要重上27000點則需更多利好憧憬及消息。繼續看好AI相關概念股，尤其看好半導體以及醫療研發相關股；另外則是過去一直推介之高息股份。