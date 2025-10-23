調查：逾七成投資者今年股市獲利 62%計劃「加碼」港股

為深入研究投資者對未來大市的看法及動向，耀才證券(1428)與香港理工大學合作，聯合進行大規模的「港股走勢民意調查」。結果發現今年大部分投資者都獲利甚豐，逾7成受訪投資者年初至今在股票市場錄得正回報，其中41%受訪者今年平均賺幅一成至三成，有9%受訪者指今年賺幅超過三成，投資者信心指數亦由69大幅提升至117，突破歷史高位。

面對今年港股牛市，62%投資者計劃增加資金投入。另外，28%受訪者指，若恒指回調至21000點將會出手「撈底」。受訪者當中，96%看好科技股，其次是AI概念股(74%)，而零售及房地產板塊則被投資者看淡。至於港股前景，78%投資者認為中美貿易戰將影響港股表現，48%認為內地刺激經濟政策亦是關鍵因素。