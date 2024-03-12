調查：香港主人平均花費49萬養一隻寵物　糧食佔比最多

香港養寵物人士，普遍視寵物為「親生子女」。虛擬保險公司OneDegree委託獨立市場調查機構Ipsos進行寵物主人消費調查，發現有投保寵物保險的寵物主人養育一隻毛孩會花費68萬元，以每個有投保寵物保險的寵物主人平均飼養1.5隻寵物計算，每名寵物主人的消費更高達102萬元。

調查於今年2月於網上進行，共訪問526名飼養貓狗的寵物主人，詢問其與寵物相關的消費情況。計及所有受訪的寵物主人，不論有無投保寵物保險，平均每名寵物主人花費49萬元養育一隻寵物，以每個寵物主人平均飼養1.4隻寵物計算，每名寵物主人的消費為70萬元。

綜合所有受訪寵物主人回答，每月於寵物身上花費逾1萬元的寵物主人佔7.4%。以消費項目分類，其中金額最大的消費項目為寵物糧食及零食，佔19.4%；其次是獸醫診金及醫藥費，佔17.2%。佔比第三同樣是與寵物健康相關的健康檢查及牙齒保健，佔9.8%；第四則是寵物保險，佔8.7%。

OneDegree：主人對寵物不再是「天生天養」態度

OneDegree副行政總裁周美華表示，從調查結果而見，寵物主人對於寵物再不是過往「天生天養」的態度，對家人寵物的起居飲食，以至醫療及保健相當重視，除了在寵物不適時帶其往獸醫診所，亦會定期帶寵物進行身體檢查，並為其投保寵物保險，將其視為家人一般疼愛。