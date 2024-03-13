調查：香港千禧一代對財務前景最樂觀　41%受訪者指情感影響財務決定

永明金融宣布，發表其首個「亞洲財務抗逆力指數（Asia Financial Resilience Index）」，指數顯示，香港的千禧一代對財務前景最樂觀，在財務知識方面排名亦最高，但不少缺乏行動計劃；另外，有41%受訪者指，受到信任和情感影響財務決定。 永明金融亞洲財務抗逆力指數收集來自八個市場共8,000名受訪者的意見，市場涵蓋香港、馬來西亞、新加坡、內地、印度、印尼、菲律賓和越南。

千禧一代港人財務抗逆力最高 調查顯示，千禧一代港人財務抗逆力最高。相比其他年齡組別，他們對自己的財務前景更為樂觀，達76%，而千禧一代亦對達成其長期目標更有信心（75%），高於其他較年長的年齡層（62%）， 並更傾向基於研究作出決策（61%對比 57%）。但調查發現，僅43%千禧一代受訪者表示，擁有一年以上的財務規劃，令其實現長遠財務目標增添風險。

41%受訪者指情感影響財務決定 指數又顯示，在亞洲地區，對於實現長遠財務目標時，受訪者的自信心高企，卻準備不足。在香港，67%的受訪者有信心可達成其長遠財務目標，然而僅 41%的受訪者擁有一年以上的財務計劃，又指受到信任和情感影響財務決定。 金融機構是最受信賴的財務資訊來源 另外，調查顯示，金融機構是最受信賴的財務資訊來源，其次是朋友和家人。社交媒體是取得財務建議的一個普遍來源（43%），但只有少數人予以信賴（14%）。近半數（46%）的受訪者願意接受有關個人理財方面的教育，目前尋求專業幫助或建議以管理個人財務的受訪者不足四分之一（24%）。