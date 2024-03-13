調查：香港千禧一代對財務前景最樂觀　41%受訪者指情感影響財務決定

永明金融宣布，發表其首個「亞洲財務抗逆力指數（Asia Financial Resilience Index）」，指數顯示，香港的千禧一代對財務前景最樂觀，在財務知識方面排名亦最高，但不少缺乏行動計劃；另外，有41%受訪者指，受到信任和情感影響財務決定。
永明金融亞洲財務抗逆力指數收集來自八個市場共8,000名受訪者的意見，市場涵蓋香港、馬來西亞、新加坡、內地、印度、印尼、菲律賓和越南。
千禧一代港人財務抗逆力最高
調查顯示，千禧一代港人財務抗逆力最高。相比其他年齡組別，他們對自己的財務前景更為樂觀，達76%，而千禧一代亦對達成其長期目標更有信心（75%），高於其他較年長的年齡層（62%）， 並更傾向基於研究作出決策（61%對比 57%）。但調查發現，僅43%千禧一代受訪者表示，擁有一年以上的財務規劃，令其實現長遠財務目標增添風險。
41%受訪者指情感影響財務決定
指數又顯示，在亞洲地區，對於實現長遠財務目標時，受訪者的自信心高企，卻準備不足。在香港，67%的受訪者有信心可達成其長遠財務目標，然而僅 41%的受訪者擁有一年以上的財務計劃，又指受到信任和情感影響財務決定。
金融機構是最受信賴的財務資訊來源
另外，調查顯示，金融機構是最受信賴的財務資訊來源，其次是朋友和家人。社交媒體是取得財務建議的一個普遍來源（43%），但只有少數人予以信賴（14%）。近半數（46%）的受訪者願意接受有關個人理財方面的教育，目前尋求專業幫助或建議以管理個人財務的受訪者不足四分之一（24%）。
香港永明金融財富及退休金業務總經理潘紀虹表示，今年多數受訪者對其財務情況感到更為樂觀，因此他們更需要及早規劃以實現目標，又指財務規劃和可信賴的建議能夠為達成財富及健康目標提供明確步驟，有助進一步提升港人的財務抗逆力。