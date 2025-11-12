調查：香港投資者對後市有信心 3分1人有意「加注」預期未來1年回報7.9%

大新銀行今日首次發布「投資者信心指數」，結果得出68(指數範圍為0-100，50為中間值)，顯示香港投資者對後市有信心。其中又以富裕及高資產值投資者的信心最為突出，分別錄得70及77。對未來12個月投資市況有信心的受訪者，其預期回報率平均達7.9%。

訪問了619名香港居民，按流動資產金額分類(房地產除外)，涵蓋三類投資者：大眾(10萬至100萬元港元以下)、富裕(100萬至800萬元港元)及高資產值投資者(800萬元港元以上)。當中高達89%的受訪者計劃在未來12個月內增加(34%)或維持現有(55%)投資資金。高資產值投資者的增持意願最為顯著(39%)，而富裕投資者和大眾投資者則分別為36%和31%。此外，在不同資產類別中，投資者對從股票(58%)和債券(52%)中獲利的信心特別強。