調查：香港投資者對後市有信心 3分1人有意「加注」預期未來1年回報7.9%

大新銀行今日首次發布「投資者信心指數」，結果得出68(指數範圍為0-100，50為中間值)，顯示香港投資者對後市有信心。其中又以富裕及高資產值投資者的信心最為突出，分別錄得70及77。對未來12個月投資市況有信心的受訪者，其預期回報率平均達7.9%。
訪問了619名香港居民，按流動資產金額分類(房地產除外)，涵蓋三類投資者：大眾(10萬至100萬元港元以下)、富裕(100萬至800萬元港元)及高資產值投資者(800萬元港元以上)。當中高達89%的受訪者計劃在未來12個月內增加(34%)或維持現有(55%)投資資金。高資產值投資者的增持意願最為顯著(39%)，而富裕投資者和大眾投資者則分別為36%和31%。此外，在不同資產類別中，投資者對從股票(58%)和債券(52%)中獲利的信心特別強。
科技板塊繼續是最受投資者歡迎的主題，有52%的受訪者表示未來12個月會關注相關投資機會，較過去12個月顯著上升11個百分點。
大新銀行執行董事兼集團財富管理處主管陳維堅先生表示，因投資者對股票市場前景的樂觀取態，我們將會提升現有的美國證券買賣服務，為客戶提供24小時美股交易服務。另外，該行將積極研究引入虛擬資產交易所買賣基金(ETF)交易，涵蓋此甚受歡迎的資產類別。對於收費模式及經紀佣金，陳維堅表示將會極具競爭力，希望投資者抵目以待。