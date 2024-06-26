調查：香港經濟不明朗市民更審慎理財　36%消費者稱將避免零售消費

信貸資料服務機構環聯發布最新「2024年第二季消費者脈搏調查」，數據顯示，僅不足三分一（29%）的受訪香港消費者指，在過去三個月家庭收入有所增加，較去年同期的42%，大幅下跌13個百分點，亦同時發現香港消費者在面對經濟前景不明朗時，會更審慎管理個人財務，有達36%表示將避免零售消費。
環聯消費者脈搏調查於2024年5月1日至13日期間，訪問853名香港消費者。此項季度調查根據收入、債務及身份盜用等因素，評估消費者的取態及其行為變化。
消費者將削減非必要開支
調查顯示，不足一半（44%）的受訪消費者表示對未來 12 個月的家庭財政狀況感到樂觀，低於去年同期的 62%。此外，兩成受訪者預計無法全數支付當前所有帳單和貸款，較2023年第二季上升3個百分點。當中以年輕消費者最受影響， 23%的Z世代消費者表示，他們無法全數支付帳單和貸款。
在影響未來六個月家庭財政狀況的主要憂慮方面，60%消費者表示擔心日常用品（如雜貨、燃油等）的通脹，其次為57%擔心可能出現經濟衰退和53%害怕有機會失業。
也有超過三分二受訪者認為，獲得這些金融工具有一定的重要性；在新信貸方面，30%受訪消費者表示有意在未來一年申請新信貸或為現有信貸進行再融資，當中以Z世代消費者最感興趣。在計劃申請新信貸的受訪者中，49%有意申請新信用卡、30%計劃申請私人貸款、而 28%則打算提升現有信用額。
環聯：消費者樂觀情緒減退
環聯亞太區研究與諮詢首席顧問孫威瀚表示，消費者對家庭財政狀況的樂觀情緒減退，是一項需多加留意的趨勢，最新數據顯示，香港消費者對經濟前景的信心正在降溫，其中Z世代在管理債務上所面臨的挑戰亦值得金融機構關注。