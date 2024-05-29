調查：41%香港高資產淨值投資者不滿回報 26%疑加大風險

報告在香港及新加坡兩大財富管理中心訪問近500名高資產淨值投資者，主要針對獲取及管理私募市場及對沖基金投資時的偏好和面對的障礙。

亞洲獨立線上財富管理平台Endowus(智安投)今日公布首份私人財富洞察報告，調查結果顯示，62%香港高資產淨值投資者計劃將更多資產轉移到私募市場和對沖基金策略，即每五名投資者有三名有此意向；至於新加坡相關比例為42%。另外，兩地受訪投資者均表示不滿意現有投資組合的回報，並考慮承擔風險以實現資本增值，當中香港有41%，新加坡有45%；願意承擔更大風險以實現最大回報者，香港有26%，新加坡有25%。

36% 最關心如何分散投資

雖然香港受訪者在尋求更好的回報，但多達36%最關心的問題是投資組合缺乏多元化，亦不知道如何進一步分散投資。另外，有33%香港受訪者認為高昂的費用侵蝕了他們的整體回報。

另外，香港的高淨值投資者或對投資組合有更長遠的想法，32%投資者擔心退休儲備是否足夠，相比之下新加坡只有21%；香港受訪者還積極考慮財產繼承的規劃，有35%的投資者強調這個需求，為最關注投資組合問題中的第二位。

Endowus智安投聯合創辦人及首席投資總監李眞(Samuel Rhee)表示，對調查結果感到興奮，數據印證高淨值投資者對多元化投資組合的需求不斷增長，他們希望建立涵蓋傳統和另類資產類別的投資組合，以降低整體風險和波動性。