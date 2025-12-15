調查：44%港人憂慮財富「難交棒」 逾5成人擔心「爭家產」

Sun Life永明最新一項調查發現，44%港人憂慮財富「難交棒」 逾5成人擔心「爭家產」。

Sun Life永明最新一項調查發現，財富延續是港人最重視的傳承目標，近三分之一(32%)受訪者表示，他們最渴望能將財富傳承至下一代。然而卻有近半(44%)受訪者憂慮財富無法延續至下一代，反映港人對財富的傳承準備不足，而他們對專業財富傳承規劃及相關財務知識的需求亦見殷切。 調查顯示，港人對傳承規劃的考量較為務實，主要圍繞著保障當下、成就未來與家庭和睦三大核心。當問及傳承規劃的重要性時，六成半香港受訪者認為「保障家庭財務穩健」 為財富傳承規劃最關鍵因素，其次是「儲備充足財富傳予下一代 」(52%)，以及「制定清晰的遺產分配計劃以減少誤會或紛爭 」(50%)。



不少受訪港人的首要目標是實現長遠財富創造，其中46%人希望透過金融資產、人壽保險或家族企業進行投資，而高淨值受訪者對此尤為關注，當中高達六成(59%)優先考慮長遠財富增長。

其次，遺產亦被視為家庭保障與未來投資的基石：約四成(43%)受訪者期望遺產能支援家族的住屋與醫療開支等基本生活需求，41%期望遺產能覆蓋下一代從小學至大學或職業培訓的教育經費，反映受訪者不僅關注財富傳承，更著眼於通過保障與教育，為下一代締造更多增值機遇。 過半人憂財產分配引發家族紛爭 傳承的形式多元，對32%的受訪者而言，他們的首選為傳承財富，包括金錢、物業或家族企業等有形資產。然而，僅14%完全相信子女能夠按照其意願轉移、守護並持續將財富增值。44%受訪者憂慮財富無法傳承或延續至子女的下一代，更有54%人擔心遺產分配會引發家庭紛爭。

調查又發現，即使港人普遍對財富傳承規劃的認知日漸提升，但實際準備程度卻明顯不足。被問及假設一旦身故後的安排，只有12%受訪者認為自己在資產和財富傳承安排上完全準備就緒；多達一半受訪者(49%)更坦言自己尚未做任何安排。在尋求專業協助方面，調查顯示34%受訪者曾就傳承規劃尋求專業意見，近七成(66%)更未曾就傳承規劃尋求專業意見。 香港永明金融有限公司人壽及康健業務副行政總裁楊娟表示，港人對傳承規劃的意識雖有所提高，但今次的調查顯示，在壽命延長與市場波動的雙重挑戰下，許多人仍擔心未能順利傳承財富，凸顯了及早規劃的迫切性。