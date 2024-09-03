調查：47%香港受訪者未就退休作充份準備　近六成人料在退休後繼續打工

一項調查指，出於對生活成本及健康的考慮，亞洲富裕投資者正以財務穩健及保險需要為他們投資的優先事項。當中47%香港受訪者未就退休作充份準備，亦有近六成人料在退休後繼續打工。
滙豐日前發布《生活質素報告》，該報告訪問來自全球11個市場1.1萬多名不同世代富裕投資者，就他們對身體、心理和財務健康三方面的看法，以了解對他們如何定義良好的生活質素，而香港的受訪者為1,700人。
香港的生活質素總分較去年上升5分
報告發現，香港的生活質素總分為73分，較去年上升5分並貼近全球平均分的76分。其中香港受訪者對退休生活的最大憂慮分別為健康轉差（49%）、醫療費用上升（41%）及生活成本上漲（32%）。
香港受訪者中，近九成（85%）擁有私人醫療保險。相比之下，在亞洲分別有達四分之一的X世代及五分之一Z世代和千禧世代指他們缺乏足夠醫療保險；亦有近半（47%）香港受訪者指他們並未就退休作充份準備，而近六成 （58%）預計他們會在退休後繼續工作。
富裕人士明年續投資更多現金
全球方面，年齡屆乎25至69歲、擁有10萬至200萬美金可投資產的富裕受訪者中，近三分之一（32%）配置為現金，但計劃在明年調整投資組合。他們指，明年會投資逾半（54%）其手持現金。