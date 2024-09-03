調查：47%香港受訪者未就退休作充份準備　近六成人料在退休後繼續打工

一項調查指，出於對生活成本及健康的考慮，亞洲富裕投資者正以財務穩健及保險需要為他們投資的優先事項。當中47%香港受訪者未就退休作充份準備，亦有近六成人料在退休後繼續打工。

滙豐日前發布《生活質素報告》，該報告訪問來自全球11個市場1.1萬多名不同世代富裕投資者，就他們對身體、心理和財務健康三方面的看法，以了解對他們如何定義良好的生活質素，而香港的受訪者為1,700人。