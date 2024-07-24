調查：75%受訪者稱混合工作模式提高效率，員工留任率及參與度亦升。

一項調針查對行政總裁進行，發現91%的行政總裁正採用混合工作模式辦公，表示能提高效率，亦令員工留任率及參與度亦提升。
International Workplace Group在針對500多位企業高層主管所進行的調查發現，大部分（74％）的受訪者表示，要求員工全職在辦公室工作並不是企業的優先事項。
四分之三企業領導指協作效率更高
該調查強調，四分之三的企業領導者認為，自採用混合工作模式以後，企業文化得到了改善。他們亦指出，員工的參與度普遍提高（77%），同事之間的協作效率更高（75%）。而年初聯同英倫銀行（The Bank of England）、史丹福大學（Stanford University）、倫敦國王學院（King’s College London）和諾丁漢大學（Nottingham University）的調查發現。該研究指出，員工在混合工作模式下每工作一天，企業的生產力比起非混合工作模式的企業高出約19,000美元。
另有四分之三的企業領導者認為，自採用混合工作模式以後，企業文化得到了改善。他們亦指出，員工的參與度普遍提高（77%），同事之間的協作效率更高（75%）。
調查亦發現，隨著對混合工作模式的投資持續加速，其增長的潛力亦將呈指數級增長乛目前全球白領員工人數將達到估值12億美元，其潛在的市場總額將超過2兆美元。