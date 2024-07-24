調查：75%受訪者稱混合工作模式提高效率，員工留任率及參與度亦升。

一項調針查對行政總裁進行，發現91%的行政總裁正採用混合工作模式辦公，表示能提高效率，亦令員工留任率及參與度亦提升。 International Workplace Group在針對500多位企業高層主管所進行的調查發現，大部分（74％）的受訪者表示，要求員工全職在辦公室工作並不是企業的優先事項。



四分之三企業領導指協作效率更高 該調查強調，四分之三的企業領導者認為，自採用混合工作模式以後，企業文化得到了改善。他們亦指出，員工的參與度普遍提高（77%），同事之間的協作效率更高（75%）。而年初聯同英倫銀行（The Bank of England）、史丹福大學（Stanford University）、倫敦國王學院（King’s College London）和諾丁漢大學（Nottingham University）的調查發現。該研究指出，員工在混合工作模式下每工作一天，企業的生產力比起非混合工作模式的企業高出約19,000美元。