調查：83%亞太區受訪員工稱混合或遙距工作能完成更多工作

一項調查指，有亞太區受訪員工表示，混合或遙距工作能完成更多工作，涉及83%的員工；另有97%受訪亞太區領導層指出，他們的辦公環境在過去兩年變得更靈活。 該研究由Zoom與人才管理公司ReworkedINSIGHTS合作，訪問全球600多位資訊科技及高級管理層人員，以及1,900位，包括604位來自亞太區的專業人士，了解他們對不同工作模式的觀點、各種工作模式的生產力水平、生成式人工智能（AI）對工作的影響，以及其他與未來工作模式相關的議題。

突顯部署合適科技重要性 調查發現，亞太區內的大部分機構都採用靈活的工作安排政策，其中84%機構採用混合工作（58%）或遙距工作（26%）模式。亞太區83%受訪員工認同他們在混合或遙距工作模式下，比在辦公室內能完成更多工作。雖然這情況可能涉及很多因素，但亦證明部署合適科技的重要性，以便確保員工在任何工作地點都能與團隊保持連繫。結果亦是全球比例最高地區，北美及西歐地區的比例分別為86% 及81%。

其中，混合模式（27%）和彈性時間混合模式（19%）是亞太區內最常見的工作模式，亦有13%的企業根據崗位、地點和成效而採用其他類型的混合工作模式。97%受訪亞太區領導層指出，他們的辦公環境在過去兩年變得更靈活。 81%亞太區員工認同公司需要優化遙距工作工具 該調查的另一發現是企業需要優化現有科技工具，以便實踐未來工作模式，81%亞太區員工認同他們的公司需要優化目前用於遙距工作的工具和科技，是全球比例最高地區；調查又顯示，亞太區 （53%）企業是最普遍使用會議紀錄和摘要的地區，北美及西歐地區的比例分別是40%和38%。

Zoom 亞太區負責人 Ricky Kapur 表示，靈活辦公模式在亞太區已日漸普遍，亦愈來愈多樣化，由彈性時間、地點、崗位，以至輪替方式。領導層正面臨新挑戰，既要找出最合適的混合工作模式，亦要滿足跨世代勞動力不斷改變的需求，以及AI等急速發展的科技浪潮。