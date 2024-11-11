調查：93%港人網購若無偏好支付方式 會放棄交易

企業支付平台Adyen今日發布最新調查，探討消費者與商戶在此消費旺季中的消費趨勢，以供數碼企業借鑑。調查顯示，消費者非常重視與商戶間信任和熟悉度高達93%的消費者表示，若網上消費過程中無法使用自己偏好的支付方式，他們將會放棄交易，比例遠高亞太地區的81%，以及全球的78%。
四成消費者追求流暢交易過程
調查又指，接近四成的香港消費者追求流暢的交易驗證過程，並希望避免切換至第三方支付網關。一旦消費者被導向第三方支付網關的頁面，他們經常會選擇終止交易，尤其在消費旺季，消費者通常有多個購物網站可選擇。
消費者除了期望支付過程流暢無阻，他們同樣希望敏感的支付資料受到最嚴格的保障。Adyen研究亦發現，54%的香港消費者希望商戶無論是否在消費旺季都能夠全天侯提供安全的支付選項。香港數碼企業對支付詐騙亦感到擔憂，73%的香港數碼企業表示，交易詐欺和退款已成為其業務的重大成本。
支付數據分散 難收集消費數據
不少企業會在消費旺季時收集交易數據，以協助掌握快速變化的消費者行為。然而，Adyen指支付數據通常因為分散於不同服務供應商的系統，不足以提供全面的顧客洞察，在香港，現時大約三分之一的數碼企業同時使用多達3個支付服務供應商。同時，數碼企業已意識到分析支付數據的重要性：75%的數碼企業希望藉此發掘新的增長機會，而32%的企業則希望更深入了解客戶群。整合支付數據可以提供有效的消費者見解，促進顧客參與。