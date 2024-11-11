調查：93%港人網購若無偏好支付方式 會放棄交易

企業支付平台Adyen今日發布最新調查，探討消費者與商戶在此消費旺季中的消費趨勢，以供數碼企業借鑑。調查顯示，消費者非常重視與商戶間信任和熟悉度高達93%的消費者表示，若網上消費過程中無法使用自己偏好的支付方式，他們將會放棄交易，比例遠高亞太地區的81%，以及全球的78%。

四成消費者追求流暢交易過程

調查又指，接近四成的香港消費者追求流暢的交易驗證過程，並希望避免切換至第三方支付網關。一旦消費者被導向第三方支付網關的頁面，他們經常會選擇終止交易，尤其在消費旺季，消費者通常有多個購物網站可選擇。