諾華誠信推新手機程式 信貸報告免費任睇

諾華誠信宣布，即將推出全新「NOVA PASS」手機應用程式，為市民提供隨時隨地查閱個人信貸資料服務，包括信貸報告、信貸評分及信貸狀態監測表等。推出初期新用戶可享迎新獎賞，率先體驗免費任睇信貸報告。 集團指，期望此免費服務可鼓勵市民主動查閱個人信貸資料，達到教育市民「自己資料，自己掌握」及預防個人資料被盜用的效果，繼而便利市民應對生活上不同需要，包括按揭置業、申請信用卡、汽車貸款、創業和資金周轉等。NOVA PASS更支援「智方便」(iAM Smart)，最快1分鐘極速開戶。

冀市民加強關注個人數據安全 諾華誠信行政總裁何佳意表示，信資通正式登場標誌香港信貸資料服務行業揭開新篇章為香港金融基建發展及改革一個新的里程碑，並鼓勵市民使用 NOVA PASS，隨時隨地查閱個人信貸報告，推動市民認知信貸報告的價值，加強對個人數據安全的關注，以及培養財務健康的習慣。市民更可於信資通推出後，每12個月向信貸資料服務機構免費索取一份信貸報告，進一步了解自己的信貸狀況。集團亦特設專業客戶服務團隊和客戶服務中心，讓市民透過不同渠道查詢和排解對個人信貸資料方面的疑難 。