謝清海：跟著資金走 惠理調派香港人才到新加坡

惠理集團聯席主席謝清海表示，會跟著資金走，在新加坡擴充，並調派香港基金經理及分析員前往星洲。（資料圖片）

彭博社報道，惠理集團（806）聯席主席謝清海表示，計劃將新加坡的員工人數增加一倍，向高淨值人士提供資產管理服務。謝清海表示，「我們跟著資金走」（We are following the money），相信新加坡是一個充滿希望和快速增長的市場。

惠理Value Partners是港產知名基金經理，多年以來保持亞洲規模最大的基金經理，投資表現備受認可，不過近年受中港股市環境影響，管理資產規模持續萎縮，上周公布截至8月底止未經審核管理資產總值減少至 68 億美元，按年下跌近 40.9%。今年中秋節前，該公司亦傳已裁員，部份員工任職多年。

謝清海表示會跟資金走，除聘請新員工之外，亦會將一些基金經理和投資分析師調派到新加坡。該公司目前在新加坡的員工人數不到10人。謝清海表示，新加坡的家族理財室雲集是主要誘惑力，令他相信該公司在新加坡的業務可以不僅僅是銷售和分銷。

Value Partners管理資產規模按年減41%

新加坡的家族辦公室數目去年幾乎翻倍至約700家，而新加坡新的工作簽證計劃，正加快從香港搶奪人才。

新加坡正試圖通過新的工作簽證吸引頂尖人才，並重點發展金融行業。他認為，各地都在爭奪人才，當地成本上升不會影響惠理拓展新加坡的計劃，因這些需求驅動的問題，各服務供應商都會想辦法去滿足需求，而且仍然有利可圖。