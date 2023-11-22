謝瑞麟中期轉蝕5819萬不派息，內地營業額倒退3%。

期内，營業額按年增7.9%至13.5億元，當中，銷售珠寶首飾的營業額為13.1億元，按年增8%；服務收入4,028萬元，按年升3.6%；港澳地區營業額為4.07億元，按年大增40.4%，但内地營業額8.7億元，按年倒退3.2%；毛利率為34.9%，減少0.8個百分點。

謝瑞麟主席及行政總裁謝邱安儀表示，受惠於旅遊及客流量的穩健復甦，集團在港澳和馬來西亞的營業額逐步改善，但內地的表現則未如預期。而全球經濟在2023年仍然面臨嚴峻考驗及各種下行風險影響，集團未能倖免於全球局勢動蕩，同時需要面對利率上升及人民幣貶值所帶來的不利影響。

她表示，內地營運方面，集團自營店的營業額於期間內略為增加，並錄得同店銷售增長，受國際經濟情勢及內房業疲弱影響下，純金需求上升；電子商貿業務方面，營業額於本期間內稍為下降。

謝邱安儀補充，全球經濟仍然充滿不確定性，消費者的消費行為更趨保守。未來集團將繼續審慎應變，同時密切關注市場發展，以克服困境及實現長遠的可持續發展。