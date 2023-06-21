謝瑞麟全年轉蝕7144萬不派末期息　料今年在港開兩新店

謝瑞麟（417）公布全年業績盈轉蝕，截至2023年3月底止，全年股東應佔虧損7,143.5萬元，去年同期盈利為1,554.6萬元。每股虧損28.7仙，不派末期息；集團料今年在本港開兩間新店。
謝瑞麟全年營業額按年減少逾6%
期內，營業額25.91億元，按年減少6.39%，當中港澳地區零售業務的營業額為6.5億元，按年升34.7%，同店銷售亦錄得增長；而內地則按年跌18%，主因受內地經濟增長因主要城市頻繁封城及入境旅客檢疫要求嚴格所致。
加上國內去年12月取消大部分防疫限制後，集團在內地零售業務的銷售業績有所改善，惟不足以彌補前數月的嚴重虧損，因此內地自營店的營業額顯著下跌，同店銷售出現負增長。
公司指，香港及澳門由於在期內逐步解除防疫措施，故令本地消費及旅客人流因而有所回升，受惠於今年2月與內地恢復跨境旅遊後大量旅客湧入，有助推動兩地經濟，尤其是澳門，集團港澳零售業務的營業額上升令人鼓舞，亦錄得同店銷售增長。集團將繼續調整港澳的銷售網絡，以提高營運效率和投資回報率。
展望提高謝瑞麟營運效率及投資回報
展望未來，謝瑞麟主席及行政總裁謝邱安儀稱，隨着政府刺激本地消費及重新開關復甦，預料復甦情況將會是斷斷續續而非突發性的；她又指，內地消費需回復，但留意到市場黃金需求上升，集團正調整存貨加強黃金產品銷售，將繼續調整香港及澳門的銷售網絡，以提高營運效率和投資回報率。
此外，副主席及首席策略暨財務官伍綺琴表示，今年7月將於尖沙咀及大圍開設兩間新分店，現時會傾向選擇疫後受惠的地區佈點；租金方面，因疫情期間為部分店簽定短期租約，故今財年有約4成店舖需續租。內地開店方面，伍綺琴指維持每年50間、2年100間的目標不變。