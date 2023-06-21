謝瑞麟全年轉蝕7144萬不派末期息　料今年在港開兩新店

謝瑞麟全年營業額按年減少逾6%

期內，營業額25.91億元，按年減少6.39%，當中港澳地區零售業務的營業額為6.5億元，按年升34.7%，同店銷售亦錄得增長；而內地則按年跌18%，主因受內地經濟增長因主要城市頻繁封城及入境旅客檢疫要求嚴格所致。

加上國內去年12月取消大部分防疫限制後，集團在內地零售業務的銷售業績有所改善，惟不足以彌補前數月的嚴重虧損，因此內地自營店的營業額顯著下跌，同店銷售出現負增長。

公司指，香港及澳門由於在期內逐步解除防疫措施，故令本地消費及旅客人流因而有所回升，受惠於今年2月與內地恢復跨境旅遊後大量旅客湧入，有助推動兩地經濟，尤其是澳門，集團港澳零售業務的營業額上升令人鼓舞，亦錄得同店銷售增長。集團將繼續調整港澳的銷售網絡，以提高營運效率和投資回報率。