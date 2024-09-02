謝瑞麟栢麗大道4舖位被追租　集團：將盡快解決事情及與業主探討減租

謝瑞麟指，現經過有效溝通及和解，業主方已確定會盡快向法庭撤回傳票，盡快解決事情，並與業主探討減租。

原告為金叢有限公司(Golden Bush Limited)及Lam Siu Wah（音譯林少華），被告為謝瑞麟珠寶有限公司（TSL Jewellery (H.K.) Co Ltd）。入稟狀指，2021年8月原告跟被告簽署3年合約，讓被告租用九龍彌敦道栢麗購物大道共4個舖位。自2024年6月1日，被告開始欠租，截至8月29日，被告欠租共99萬港元。原告多次要求被告交租不果，遂終止租約，及入稟高等法院，要求法庭下令謝瑞麟交吉4個舖位，支付3個月欠交的租金，連同利息及訴訟所衍生的訟費。

謝瑞麟：將盡快解決事情及與業主探討減租

謝瑞麟回應事件，表示因應近年尖沙咀柏麗大道零售市場潛力急劇轉弱和人流大幅下跌，公司前階段作出商業決定，在租約仍然生效的情況下，由今年7月起把有關店舖暫時關閉，直至10月租約期滿。

謝瑞麟補充，該店租約至2024年10月31日，公司於暫時關店前已積極跟業主探討減租及續租的可能性。現經過有效溝通及和解，業主方已確定會盡快向法庭撤回傳票，讓事情盡快解決，並重申公司財政現況健全，一切業務運作正常。