謝瑞麟業績倒退 半年賺192萬不派息

謝瑞麟（417）受到中國實施嚴格的疫情封控措施的影響，業績倒退，截至9月底止半年營業額減少10.7%至12.5億元；純利減少28.7%至191.9萬元；每股盈利減少27.2%至0.8仙，不派中期息。

期內，謝瑞麟內地營業額約9億元，按年減少20.7%；港奧營業額上升18.5%至2.9億元。內地及港澳營業額貢獻分別為72%及23%。其他國家營業額按年超長逾2倍至5,851.7萬元。

集團表示，中國為遏制主要城市的零星疫情爆發實施嚴格的社會隔離措施，內需和消費情緒大幅下滑，集團自營店營業額下跌，同店銷售負增長。為了緩解經濟不景氣的不利影響，本集團加強了產品組合，並進行了有效的成本控制。因應消費者越來越追求時尚的足金產品，本集團會繼續投資特色系列的黃金產品。

期內政府補貼及租金寬免約2000萬

香港零售業經歷了一定程度的復甦和增長，尤其是金價下跌致黃金產品需求有鼓舞性增長。澳門於9月放寬入境要求和縮短入境旅客的檢疫期，零售業表現提升。香港及澳門零售業務營業額增加，同店銷售亦有增長。

另外，公告提到，集團於期內入賬的政府補貼及疫情相關之租金寬減金額為2,104.8萬元，去年同期為1,178.6萬元。

謝瑞麟今早無升跌，中午公布業績後錄得3萬股成交，跌3.7%，最新報1.04元。