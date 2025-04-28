謝霆鋒演唱會2025︱霆鋒夜經濟？ 粉絲餐廳「Encore」合唱 網民：帶旺啟德九龍城

歌手謝霆鋒一連四日（24至27日）在啟德主場館舉行演唱會完滿結束，是相隔25年再次在香港舉行演唱會，也是首名登上啟德主場館舉行演唱會的華人歌手。謝霆鋒獻唱《潛龍勿用》、《玉蝴蝶》、《活着Viva》、《遊樂場》等「回憶殺」經典金曲，入場粉絲high爆，社交平台亦被謝霆鋒相關話題洗版。不少粉絲於場內一同與偶像高歌如K房大合唱，散場後意猶未盡帶動演唱會經濟效應，更帶旺啟德及附近九龍城晚上的餐廳生意，被網民形容是「謝霆鋒經濟」、「霆鋒夜繽紛」。

港鐵大合唱經典金曲 從流傳的影片及帖文內容所見，大批歌迷從啟德主場館離開時，已有人自攜擴音設備帶領下自發「Encore」高歌、搭港鐵及巴士期間亦合唱《活著Viva》、《玉蝴蝶》等，不少人舉機拍攝場面，流露享受表情。亦有粉絲往啟德零售館一泰菜餐廳用膳，店方播出謝霆鋒音樂，全場食客一同高唱如同開小型派對，片段流傳後更成功「召喚」謝霆鋒與團隊開場前往用膳。亦有人拍下照片，可見晚上九龍城有餐廳外大批粉絲排長龍，指演唱會引發「謝霆鋒經濟」，「深夜的九龍城都帶旺埋」。

有網民表示「霆鋒夜繽紛」、「餐廳好識做生意， 我經過都見到好high」、「真係諗唔到仲有邊個歌手可以令人回味到咁，不論餐廳，地鐵，巴士」、「其實咁樣開開心心幾好」、「希望香港人可以放鬆啲，開心下」、「港鐵開演唱會」、「就算唔係霆鋒fans見到呢幕，應該都覺得好正」、「地鐵播歌唱k勁mk」、「好正！我都想join 埋一份！」 ▼▼謝霆鋒演唱會完滿結束▼▼