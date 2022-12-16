證監一姐｜任期3年 下月履新 梁鳳儀接掌 證監首誕女CEO

證監會首現「一姐」！證監昨公布，歡迎行政長官委任梁鳳儀出任行政總裁(CEO)，任期3年，明年1月1日起生效，接替即將離任的歐達禮(Ashley Alder)，並為證監首位女性行政總裁。梁鳳儀昨會見傳媒時表示，會繼續鞏固香港國際金融中心地位，確保金融安全及市場有序運作，以保護投資者作為首要任務。

梁鳳儀又表示，會在歐達禮11年任期內卓越領導所奠定的成功基礎上，繼續向前邁進，將致力確保香港的監管框架和市場基建切合其目標，令香港這個極其重要的國際金融中心繼續蓬勃發展，並日益加強與內地和世界各地市場的聯繫。

曾在金管局及財庫局服務多年

梁鳳儀於2008年8月至2013年12月期間出任財經事務及庫務局副局長。此前則於金管局服務14年，並在最後8年出任助理總裁，負責與內地及其他國際監管機構的金融合作事宜。她在2015年加入證監會出任投資產品部執行董事，翌年接任中介機構部執行董事，2018年起兼任證監會副行政總裁至今。

至於2011年加入證監的歐達禮將會離任，並於明年1月出任英國金融市場行為監管局主席一職。

