證監勒令停牌！ 大山教育造假 疑偽造資料 虛構存款及交易

港股創業板爆造假！證監會昨公布，懷疑周一起遭其勒令停牌的內地教育機構大山教育(9986)呈交偽造的銀行結單，以令其2023年6月底及2023年12月底的銀行結餘，分別被嚴重誇大3,640萬元及7,630萬元，分別相當於其已公布的財務業績所載資產淨值的19%及55%；同時，證監亦懷疑大山教育2022年有關軟件開發及英國收購事項並非真實交易，或為近兩年首見的創板造假事件。

證監指，為了在調查持續進行期間維持公平有序的市場和保障大眾利益，現階段暫停大山股份的交易是可取的做法。大山教育停牌前報1.88元，市值15.04億元。