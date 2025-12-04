證監勒令停牌！ 大山教育造假 疑偽造資料 虛構存款及交易

港股創業板爆造假！證監會昨公布，懷疑周一起遭其勒令停牌的內地教育機構大山教育(9986)呈交偽造的銀行結單，以令其2023年6月底及2023年12月底的銀行結餘，分別被嚴重誇大3,640萬元及7,630萬元，分別相當於其已公布的財務業績所載資產淨值的19%及55%；同時，證監亦懷疑大山教育2022年有關軟件開發及英國收購事項並非真實交易，或為近兩年首見的創板造假事件。
證監指，為了在調查持續進行期間維持公平有序的市場和保障大眾利益，現階段暫停大山股份的交易是可取的做法。大山教育停牌前報1.88元，市值15.04億元。
去年復牌或涉提供誤導資料
事實上，大山於2023年3月底曾暫停買賣，原因是前任核數師於審核期間發現若干審計事項，當中包括2022年的軟件開發項目及收購英國公司的交易。及後大山顧問展開調查後未發現任何不利結果，以及刊發2022及2023年度財務報表後，於2024年9月恢復買賣。
不過，證監會就軟件開發及英國收購事項相關付款進行查訊時，發現大山提供的銀行結單與證監獨立地取得的結單存在重大差異。特別是，大山向證監會提交的銀行結單中遺漏了若干回流到該公司的循環資金流記錄。證監懷疑，大山2024年9月得以復牌是基於提供虛假或具誤導性資料，令人誤信其已符合聯交所復牌指引中的所有條件。
誠信受質疑 主席周一突辭任
證監又指，這些情況令大山管理層的誠信引起重大關注，尤其是大山的執行董事張紅軍，其內部監控和會計制度的可靠性，及其向市場提供恰當資訊的能力也受到質疑。而大山教育昨則公布，張紅軍自周一起已辭任公司所有職務，即包括執行董事兼主席等，同時亦辭去其於附屬公司所有職務，原因為希望投入更多時間處理集團事務以外的個人事務。