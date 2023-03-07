證監季績｜證監會上季盈餘9800萬　按年升32%　收入按年升約13%

證監會指，去年10月至12月（第4季），錄得盈餘9,814萬元，按年升32%；收入按年上升13%至6.04億元，按季大升86%。當中徵費收入減少0.4%，至4.63億元。開支5.06億元，按年增加10%。而本港證券市場的每日平均成交額為1,250億元，較上季所錄得的980億元上升28%。

基金管理資產按季增11%

截至去年底，在香港註冊成立的基金的管理資產較按季增加11%至1,652億美元。季內錄得的淨資金流入約為36億美元，獲發牌提供資產管理的公司數目增加至2,069家。上市活動亦有所增長，遞交予證監會作審閱的新上市申請數目由29宗上升至36宗。

季報亦顯示，上季認可或註冊的投資產品的數目及種類大幅增加，期內認可58隻單位信託及互惠基金（包括33隻在香港註冊成立的基金）、一項與投資有關的人壽保險計劃、一項強制性公積金匯集投資基金及54項非上市結構性投資產品，以供在香港公開發售。季內，證監亦為12家新的開放式基金型公司註冊。