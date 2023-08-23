證監會上季錄虧損1億　港股平均每日成交額不足千億

證監會周四（23日）發表最新季度報告，截至6月底止季度，虧損1.01億元，去年同期虧損9,481萬元；收入4.13億元，較上季減少33%，但按年升3.54%；支出為5.14億元，較上季減少5%，按年則升4.12%。
上季證監會共處理50宗新上市申請
期內，上季證監會共處理154宗上市申請，其中53宗已完成審閱，50宗為新上市申請，包括1宗來自具有不同投票權架構的公司的申請、5宗來自尚未有盈利的生物科技公司申請、以及1宗來自特專科技公司申請。
該會又對51家持牌機構進行深入視察，以查核遵守監管規定的情況，當中因應股價及成交量異動，提出了1,227項索取交易及賬戶紀錄的要求；在持續檢視各上市公司的披露情況時，就16宗個案發出指示以索取資料。3家機構及兩名人士遭紀律處分，涉及的罰款總額達920萬元。
平均港股每日成交額為不足千億
證監會表示，本港證券市場的平均每日成交額為980億元，較上季所錄得的1,240億元減少21%，即每日成交額為不足千億元。
季內，證監會收到1,784宗牌照申請（包括1,737名人士及47家機構），較上季減少0.3%，但較去年同期增加17.6%。
此外，季報顯示截至6月底，在香港註冊成立的基金的管理資產按季下跌2%至1,707億美元；季內錄得的淨資金流入約為14億美元；在互換通下進行交易的內地銀行間利率互換合約共有540份，名義總金額約為1,290億元人民幣，而每日平均金額約為39億元人民幣。
6月開始的港幣-人民幣雙櫃台模式，平均每日成交額為1.939億元人民幣；南向ETF交易平均每日成交額達46.4億元，較2022年7月的2.16億元增長20倍，佔當月合資格香港ETF成交額的18.4%。