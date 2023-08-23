證監會上季錄虧損1億　港股平均每日成交額不足千億

上季證監會共處理50宗新上市申請

期內，上季證監會共處理154宗上市申請，其中53宗已完成審閱，50宗為新上市申請，包括1宗來自具有不同投票權架構的公司的申請、5宗來自尚未有盈利的生物科技公司申請、以及1宗來自特專科技公司申請。

該會又對51家持牌機構進行深入視察，以查核遵守監管規定的情況，當中因應股價及成交量異動，提出了1,227項索取交易及賬戶紀錄的要求；在持續檢視各上市公司的披露情況時，就16宗個案發出指示以索取資料。3家機構及兩名人士遭紀律處分，涉及的罰款總額達920萬元。