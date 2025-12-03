證監會勒令大山教育停牌　涉嚴重誇大銀行結餘

證監會表示，今早已根據《上市規則》指示聯交所自今日（3日）9時起，暫停大山教育控股（9986）股份買賣，目的為調查期間維持公平有序的市場和保障投資大眾利益。
在2023年3月30日，大山教育因審核期間發現若干審計事項而暫停買賣，經調查後於去年9月復牌。
證監會表示，就公司軟件開發及英國收購事項相關付款進行查訊時，發現公司提供的銀行結單與證監會獨立取得的結單，存在重大差異，特別是大山提交的銀行結單遺漏若干回流到公司的循環資金流記錄。
當局亦發現，大山截至2023年6月底及12月底止的財務報表中，銀行結餘分別被嚴重誇大3,640萬元人民幣及7,630萬元人民幣，分別相當於已公布財務業績所載資產淨值19%及55%。
證監會懷疑大山，指其有關軟件開發及英國收購事項，並非真實交易，亦非按公平原則進行；大山教育呈交偽造銀行結單，以隱瞞交易相關可疑資金流；以及嚴重誇大銀行結餘，令管理層誠信引起重大關注，尤其是執行董事張紅軍的內部監控和會計制度可靠性、向市場提供恰當資訊的能力，都受到質疑。
證監會亦懷疑，大山於去年9月得以復牌，是基於虛假或具誤導資料，令人誤信已符合聯交所復牌指引中所有條件。
證監會表示，大山仍未能就有關事項提供使人信納的解釋，因此證監會已通知聯交所暫停大山股份的交易。