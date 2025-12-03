證監會勒令大山教育停牌　涉嚴重誇大銀行結餘

證監會表示，今日起暫停大山教育控股的股份買賣。(搜狐新聞)

證監會表示，今早已根據《上市規則》指示聯交所自今日（3日）9時起，暫停大山教育控股（9986）股份買賣，目的為調查期間維持公平有序的市場和保障投資大眾利益。

在2023年3月30日，大山教育因審核期間發現若干審計事項而暫停買賣，經調查後於去年9月復牌。

證監會表示，就公司軟件開發及英國收購事項相關付款進行查訊時，發現公司提供的銀行結單與證監會獨立取得的結單，存在重大差異，特別是大山提交的銀行結單遺漏若干回流到公司的循環資金流記錄。