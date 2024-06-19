證監會去年度虧損擴大至2.98億元　徵費收入跌近兩成因證券成交減少

證監會公布該會《2023-24年報》，截至2024年3月底止年度，總收入錄得18.35億元，較去年度的19.42億元下跌5.6%。另外，徵費收入跌近兩成，主要因證券成交額有所減少。
證監會去年度總支出增4.4%
年報顯示，去年度總支出增至21.32億元，上升增4.4%。該會指，考慮到為購買物業而將租賃相關的1.12億元撥備一次性回撥，年度虧損擴大至2.98億元，對上財年錄虧損1.01億元。
年報又顯示，徵費收入較上年度下跌19%至13.9億元，證監會解釋，因年度證券市場平均成交額減少，該會的投資在年度錄得2.08億元淨收益；而去年度則錄得1.03億元淨收益，主要源自匯集基金的投資表現及定期存款產生的較高利息收入。
根據去年的預算中，證監會預期至2024年底財年赤字將達5.66億元，預算收入為19.08億元，相當於預測日均成交1,070億元。
證監會員工數仍較目標人手編制少
另外，為完成購置九個辦公樓層作為永久辦事處的交易，該會已動用購置物業儲備中的23億元。截至今年3月底止，該會的儲備維持在76億元，其中12億元已預留用作購置另外三個樓層，以及在日後償還銀行本金貸款。
人手方面，截至2024年3月底，證監會擁有958名員工，較目標人手編制的1,022名員工尚有差距。