證監會去年蝕1億元　港股交投減少致收入按年跌14%

期內，總收入為19.42億元，按年下跌13.5%；而會內儲備維持在79億元，其中34億元已預留作日後可能購置辦公室物業。而支出方面錄得20.43億元，增7.21%，營運總支出為20.43億元，按年升7.21%，較預算的23.59億元，減少3.16億元；人事費用及總支出分別增加了7%及 4%，證監會表示，監管工作不但增加亦愈趨複雜。

證監會指，全年度處理355宗上市申請，包括180宗新的上市申請， 其中19宗來自尚未有盈利的生物科技公司，以及5宗來自特殊目的收購公司（SPAC）。與去年數據全年306宗相比，多49宗IPO申請。

證監會表示，截至今年3月底，內地與香港股票市場交易「互聯互通」機制，涵蓋2,526隻內地股票及561隻香港股票，佔兩地市場總市值約86%，而機制推出後，港股通及滬深通全年淨流入金額分別達2.31萬億元及1.91萬億元，合共達4.22萬億元。

持牌機構續與去年同期保持穩定

期內，持牌機構及人士和註冊機構的數目為48,294名，與去年同期相比保持穩定；另亦收到7,384宗新的個人及機構牌照申請，較去年增3%；證監會認可了175項集體投資計劃，令集體投資計劃總數在今年3月底增至2,939項，當中有913項是在香港註冊成立的；亦有69間開放式基金型公司於年內註冊，令開放式基金型公司的總數增至131間。

證監會也就中介人失當行為對13家公司及18名人士作出紀律處分，並處以罰款合共4,170萬元，另外就35宗個案執行搜查令。

雷添良：加強打擊「唱高散貨」騙局

證監會主席雷添良表示，該會竭力加強市場的韌力及廉潔穩健，並擴大香港金融市場作為連接中國內地的主要橋樑的廣度和深度。為此，會深化與內地市場的互聯互通，以及確保本港的金融業及市場基礎設施對未來任何的挑戰作好準備。

他續指，去年度在打擊「唱高散貨」騙局及企業失當行為方面取得一定成效，並將繼續付出努力。將借助投資者識別碼制度及其他新的監管工具來提升監督能力，從而加強對市場的監察，及早識別失當行為，亦更加聚焦網絡保安，確保企業能夠保護客戶資金。