證監會批出首批比特幣及以太幣現貨ETF　4基金獲准發行(更新)

香港證監會批准在香港發行虛幣現貨ETF，令香港成為亞洲首個接受流行加密貨幣作為主要投資工具的城市。首批獲批准的基金包括華夏基金(香港)、嘉實國際、博時基金(國際)與HashKey Capital Limited、OSL集團（863）旗下OSL數字證券。

博時國際在聲明中表示，虛擬資產現貨ETF的發行不僅為投資者提供新資產配置選擇，也鞏固香港作為國際金融中心和虛擬資產樞紐的地位。HashKey Capital則指，香港監管機構此次批准虛擬資產現貨ETF的上市，為傳統機構架起配置虛擬資產的橋樑，極大拓寬主流投資者、零售投資者對虛擬資產的接觸面。

華夏基金(香港)表示，獲得香港證監會批准向投資者提供虛擬資產管理服務，現計劃發行能夠投資於比特幣現貨及以太幣現貨ETF產品。

至於OSL數字證券宣布，成為華夏基金(香港)的首家虛擬資產交易及託管合作夥伴，為其在港的首隻比特幣及以太幣現貨ETF提供支持。而OSL亦被任命為嘉實首家虛擬資產交易和託管合作夥伴。

嘉實國際宣布，證監會已原則上認可嘉實兩隻分別投資於比特幣及以太幣現貨的ETF。

據報4基金獲准發行虛產現貨ETF

此前內媒引述消息指，證監會預計將在4月15日，公布比特幣現貨交易所買賣基金（ETF）名單，據報首批獲准的基金共有4個，分別由嘉實國際、華夏基金、博時基金及惠理金融發行。證監會網站暫未見該兩款產品獲認可的公告。