證監會行政總裁歐達禮提前離任 明年1月出任英金融市場行為監管局主席

證券及期貨事務監察委員會（證監會）今天公布，行政總裁歐達禮（Mr Ashley Alder）將會離任，並於2023年1月出任英國金融市場行為監管局（FCA）主席一職。歐達禮的任期原定於明年9月底屆滿。證監會表示，將會展開繼任人選的招聘工作。

據報，FCA的主席由英國財政部任命，通常需要得到財政大臣和首相的批准。歐達禮將接替FCA原主席Charles Randell。歐達禮公布離任前，恰巧英國首相約翰遜宣布辭職。

歐達禮自2011年起擔任證監會行政總裁，原本於2020年9月約滿離職，其後港府突然轉軚，於5月宣布再次委任歐達禮續任多3年，至2023年9月底，當時有消息指出，是北京在最後一刻介入要求歐達禮留任，主要是考慮到香港的政治及經濟環境當時正處於風雨飄搖之際，相信歐達禮有助穩定外資信心。

歐達禮原任期至明年 9 月底 證監會將展開招聘工作

證監會表示，歐達禮一直引領當局採取高度聚焦的創新監管政策，並推動運作上的改革，以應對各項風險並打擊失當行為，確保香港金融市場保持高質素及廉潔穩健，以及維繫投資者信心，亦令證監會與中國證監會在跨境市場互聯互通計劃持續擴展下，建立緊密合作關係。

主席雷添良表示，感謝歐達禮任內的領導及貢獻，他在國際證監會組織及其他國際論壇擔任深具影響力的角色，協助香港贏得世界級監管機構的聲譽，並鞏固香港作為領先全球金融中心的地位。

歐達禮說，證監會已發展成全球公認的少數世界級市場監管機構，實施的政策及改革已植根體制之中，他會將穩健有效的監管框架傳承給繼任人。