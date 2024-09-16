證監會達成首宗同類和解，康佰控股公眾股東獲約1.92億賠償。

證監會公布，與涉事各方達成和解，透過簡易程序解決康佰控股（除牌前編號8190）三名答辯人的法律程序。三人同意向康佰控股支付約1.92億元的賠償，以分發予該已除牌公司的獨立公眾股東。
三名答辯人分別為是吳國輝、廖天立及李敏滔。和解建議須經法院批准後方可作實。法院已定於2025年4月2日就各方的和解建議進行聆訊。如獲批准，這將成為已除牌公司以特別股息的方式向獨立少數股東支付的歷來最高賠償額。
證監向法庭申康佰控股清盤
康佰控股公眾股東獲約1.92億賠償
證監會指，待法院批准後，該三名答辯人將向康佰支付約1.92億元的賠償。康佰同意以特別股息的方式向其股東分發全部賠償額；而合共持有24.4%康佰股份的兩名股東承諾交回其有權收取的特別股息，以重新分發給獨立公眾股東。若法院批准和解方案，獨立公眾股東將收取每股0.066元，較康佰於最後交易日收市價高2.75倍。
證監會在2018年7月展開的調查，當中發現康佰的營運及其管理層的行為和誠信存在令人嚴重關注的情況。為保障投資大眾的利益，證監會於2019年5月29日指示香港聯交所暫停康佰股份的買賣。在暫停股份買賣前，康佰股份的最後成交價為每股0.024元，其中75.6%的股份由獨立公眾股東持有。2020年5月18日，證監會對該等答辯人展開法律程序。康佰股份在2020年12月24日被聯交所除牌。