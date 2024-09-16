證監會達成首宗同類和解，康佰控股公眾股東獲約1.92億賠償。

證監會公布，與涉事各方達成和解，透過簡易程序解決康佰控股（除牌前編號8190）三名答辯人的法律程序。三人同意向康佰控股支付約1.92億元的賠償，以分發予該已除牌公司的獨立公眾股東。

三名答辯人分別為是吳國輝、廖天立及李敏滔。和解建議須經法院批准後方可作實。法院已定於2025年4月2日就各方的和解建議進行聆訊。如獲批准，這將成為已除牌公司以特別股息的方式向獨立少數股東支付的歷來最高賠償額。