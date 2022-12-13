證監會：明年3月20日 落實推港股實名制

證監會去年8月就建議實施香港投資者識別碼制度發表諮詢總結文件後，透過三次問卷調查，一直密切監察市場的準備情況。調查結果顯示，為實施該制度所作的準備取得重大進展，但部分中介人可能需要更多時間向個人客戶，就在香港投資者識別碼制度下收集、儲存、處理和使用個人資料取得所需同意，以及更新客戶的識別資料。基於上述情況，證監會決定明年3月20日推出香港投資者識別碼制度。

中介人須取得客戶同意，以符合證監會的規定及相關的資料私隱法例，包括《個人資料(私隱)條例》。證監會提醒投資者盡快就其中介人所提出的相關要求作出回應。在香港投資者識別碼制度實施後，如投資者不提供所需同意，則只可出售現時持有的證券，而不得在港交所(388)買入證券。

證監會行政總裁歐達禮表示，推出投資者識別碼制度將會是香港證券市場的一個重要里程碑。該制度讓該會能夠適時和有效地進行監察，從而促進市場廉潔穩健和提升投資者信心，這些都是香港作為世界級國際金融中心的重要支柱。

在港股實名制下，證券行及銀行需要將客戶的身份資料交予港交所及證監會。如果是個人客戶，需要提供資料包括身份證明文件上的姓名及該文件的簽發地、類別及號碼。