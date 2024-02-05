證監譴責人保資管罰款280萬 有基金只買3隻股

證監會指，中國人保香港資產管理在擔任一隻於開曼群島註冊成立的基金的經理時，沒有履行其應盡的職責。(資料圖片)

中國人保香港資產管理因基金管理缺失遭證監會譴責及罰款！證監會指，譴責中國人保及處以280萬元罰款，原因是該公司在2018年5月至2020年5月期間擔任一隻於開曼群島註冊成立的基金的經理時，沒有履行其應盡的職責。

證監會經調查後發現，中國人保沒有妥善管理該基金，以確保基金的投資符合其訂明的投資策略、目標及投資限制。中國人保亦沒有就該基金的風險管理實施充足及有效的內部監控措施，亦無對獲委任為基金投資經理的人員進行充分監督。