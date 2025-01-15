證監黃天祐：80公司以庫存方式持有回購股份

去年10月上任證監會主席的黃天祐，今日出席第二屆香港資本市場論壇發表主題演說，提及去年推出的規管庫存股份制度，主要允許上市公司以庫存方式持有購回股份，以供日後再出售，而由去年6月11日至去年12月底，已有80家公司在新制度下以庫存方式持有回購的股份。他指，制度能夠促進上市公司與市場就企業內在價值的溝通，以提升公司市值。 庫存股是指上市公司回購並以庫存方式持有的非流通股票，可供以後再出售。一般來說，普通股票一旦被上市公司回購成為庫存股，其附帶的股東權利，包括股息、分派及投票權將暫時失效，直到庫存股從庫存中被出售或轉讓成為市場上流通股票。在計算每股收益時，庫存股也不計算在已發行股份數內。

去年新股 71 宗新上市 籌集 870 億 新股集資方面，他指去年香港市場迎來71宗新上市，總共籌集870億元，令香港新股集資額的全球排名中位列第四，較2023年的第六位提升。他特別提到，自去年4月中證監公布支持香港的「五項措施」後，截至去年底，香港市場有59宗新上市，籌集830億元，佔全年新股上市數目超過八成，佔集資額超過九成，足證香港作為內地企業首選集資平台的地位。 正檢討每手股數規定及結算基礎設施 其次，市場流動性和效率亦是證監會與港交所(388)聚焦的另一主要範疇，他指在雙方共同努力下，聯交所已宣布分兩個階段，即分別在2025年中及2026年中，將不同價格範圍的股票上落價位調低。至於未來證監會的工作重點，包括提升資本效率和降低交易成本，並正與聯交所共同推進其他優化上市市場的措施，例如檢討每手股數的規定及檢視現有的交易和結算基礎設施等。

稱企業管治失當 股東蒙受重大損失 黃天祐又提到，企業管治失當往往會帶來負面的後果，並導致監管當局介入，在某些個案中，股東亦會蒙受重大損失，引起證監會注意的企業失當行為個案通常是內部監控缺失及董事失責所致。例如，據證監會上月發表的最新《就交易所規管上市事宜的表現而作出的檢視報告》，在2022年和2023年，聯交所識別出近400宗個案，當中發行人未能遵守《上市規則》有關及時披露重要資料的規定，大部分涉及須予公布交易或關連交易。

此外，在2020年至2024年6月期間，約170宗個案被轉介予證監會進行調查，涉及一系列操守問題，包括向第三方作出未經授權的貸款或轉帳，以及挪用公司資產。當中不少的貸款交易其後被減值，對股東造成重大損失。