譚仔中線股價仍見增長空間 中低價餐飲股盈利何去何從？

筆者常瀏覽本地美食YOUTUBE介紹。演算法推送下，觀看了慈雲山新店「山牛Yakiniku Yamagyu」的炭燒牛肉飯推介。早前跟譚仔國際 (2217.HK) 開會期間就有提到此新餐廳，是譚仔由母公司Toridoll holdings corporation中挑選香港經營的品牌。

講股票前講食物 近日筆者亦山長水遠去拜訪山牛，一嚐其牛肉飯。平日7點到訪，第一眼見到是與譚仔麵店毗鄰而立。食品單價由40至100港元左右，算是符合慈雲山街坊生意價格，亦與譚仔米線價格有分歧。牛肉是即場炭火燒烤，而店內炭烤味不重。食物質素及份量對得起售價。與すき家(Sukiya)及吉野家價格相若，而炭火味亦能與兩個品牌有分辨度。 日式餐廳吸引力 香港人對於日式食肆的鍾愛一直強烈，但通關後高端價位的OMAKASE，鐵板燒等明顯受壓。不過對比之下中低價格的日式食肆表現依然強勁。以壽司郎為例，其上市公司Food & Life Companies (3563.JP) 剛公佈上半財年業績中，香港佔總收入及EBITDA達37%及44%。期內亦於香港新增3家店至28家 (對比台灣及中國大陸地區各40家)，未來亦會繼續開店。

Food & Life Companies (3563.JP) 上半年收入及EBITDA

另一方面，敍福樓 (1978.HK)近日於IFC新開的「挽肉と米」亦大排長龍 (單價100-200港元)。近日另一日本牛肉飯連鎖店「松屋」亦表示殺入香港市場 (單價40-70港元)。香港的日式中低端食肆進入戰國時代。 譚仔的希望 譚仔的股價由2021年10月上市時3.33港元滑落至近日一度變成毫子股。中間疫情影響客流及北上消費衝擊令公司盈利及估值受壓。再者公司於香港店數已達189家，再擴張的空間有限。另一方面於海外擴張亦不大理想: 中國大陸部份面對強競爭，盈利能力受限; 日本及新加坡仍需時發展。

譚仔國際餐廳數目

譚仔剛公佈的全年業績 (2024年3月年結)開始見曙光。總收入上升5.9%至27.5億港元，純利亦升近34%至1.17億港元。值得留意是手頭淨現金有13.5億港元，而更重要是公司維持100%派息比率。

對比現時股價，股息率約8厘。現時經營層面看，塑膠餐具及垃圾徵費 (如重啟)對公司的營運成本影響有限。未來資金需求能由內部資金解決。 公司表示會審慎拓展中國大陸及日本市場。另一方面，於澳洲開啟了合營模式擴張，會以低風險方式試行。

筆者較期待是文首提及的「山牛」品牌管理模式在港能否成功。以香港人對日食的鍾愛，市場依然有重大空間引入新日系品牌。這令現時大家對譚仔「增長有限」的概念扭轉。