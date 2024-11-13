譚仔半年少賺56% 「面對成立以來最棘手的一次」

譚仔主席兼行政總裁劉達民表示，多年來，集團在發展旅程中經歷過無數高山低谷，踏入2025財年，集團意識到目前面對的挑戰有機會是成立以來最棘手的一次。他指，香港核心市場北上消費及海外旅遊蔚然成風，為一眾餐飲營運商帶來挑戰，集團透過數碼轉型優化顧客體驗，同時擴大與外送平台等業務夥伴的合作，成功於嚴峻市況下維持可比較餐廳收益。他又指，雖然報告期內挑戰重重，集團仍然成功將餐廳網絡擴展至235間分店，帶動上半年收益輕微增長並錄溢利。

澳洲特許經營店本月底開業 擬再添兩店

其他地區方面，劉達民指澳洲首間特許經營店預計將於本月底在墨爾本開業，並計劃明年上半年進一步增設兩間分店，標誌進軍西方市場的重要里程碑，並建立合作經營模式，以享有更佳的本地化知識及網絡優勢。

新加坡及內地將縮減店舖網絡

此外，譚仔意識到目前正是處理新加坡及內地重重挑戰的良機，並已著手縮減兩地的店舖網絡，目標是更有效地應對當地獨有的市場挑戰，並提高整體盈利能力。當中包括在期內關閉4間表現欠佳的餐廳，並遷移及翻新3間現有餐廳。新加坡方面，當地分店數目維持11間，但收益按年減少，虧損亦擴大，因此決定收縮餐廳網絡及業務。儘管關閉餐廳可能導致2025財年下半年產生若干一次性開支，但相關部署有望提升下一財政年度的整體盈利能力。

譚仔今日收報0.76元，無升跌。

