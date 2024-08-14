譚仔國際指，期間集團所得收益維持於約6.85億港元的水平，而於截至2024年3月31日止財政年度第一季，則錄得約為6.87億港元。集團稱，香港核心市場仍然充滿挑戰，出境旅客人數接連上升，消費氣氛疲弱。隨著市場競爭日益白熱化，折扣力度亦普遍增強，期間除進一步推出創新產品及開設新店外，集團亦提供更多超值優惠及特價套餐，力求吸引客流及刺激消費，惟經營溢利受到影響。

此外，譚仔國際解釋由於執行擴充計劃及特許經營措施導致企業開支相應上升，集團於本期間的除稅後溢利按年減少約2,100萬港元或61.8%，惟與2024財政年度最後一季相比則增加約18.2%。

計劃開「丸亀製麵」新店

展望未來，譚仔國際將繼續於香港進行市場推廣及促銷工作，並加強於客戶關係管理（ CRM ） 平台方面的策略部署，致力吸引回頭客並力求保障利潤率，亦會持續推行各項節約成本措施，包括與業主及供應商磋商更優惠的商業條款。

而有見日式餐飲概念於香港愈來愈受歡迎，集團亦乘勢與母公司Toridoll日本訂立合作安排，亦計劃於本財政年度為另一特許經營品牌「丸亀製麵」開設新店，於香港開拓推祟日式餐飲的新客源。