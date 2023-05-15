譚仔國際全年少賺3成派末期息10.5仙　香港顧客人均消費多少元？(更新)

而內地及海外市場收益則為1.4億元，增1.7倍，但國內地區及海外市場經營虧損則達2,980萬元，擴大近1.7倍。

隨著所有社交距離措施取消及邊境重開，香港業務開始逐步回升，上半財年可比較餐廳收入按年減9%。但隨下半年業績有改善，全年按年僅減少2.2%。而顧客人均消費為61.5元，上升3%；每餐廳日均收益近3.9萬元，跌5%。

譚仔國際主席兼行政總裁劉達民在績後記者會上表示，公司利潤率經已見底，未來不排除考慮加價。

將於策略性地點開新餐廳

譚仔國際指，新財政年度將繼續在策略性地點開設新餐廳，如西方市場，以進一步擴大業務足跡，希望於不同市場增加市場滲透率以及提高品牌知名度。去年譚仔國際積極擴展餐廳網絡，截至今年3月底，集團在香港、內地、新加坡及日本共有215間餐廳。

CEO：不排除加價

譚仔國際主席兼行政總裁劉達民在績後記者會上表示，公司利潤率經已見底，未來不排除考慮加價，稱集團會留意市場變化，價格會因顧客承受能力而調整。

此外，劉達民被傳媒問及會否在港人移民熱點的英國開分店，他稱希望可以達到在英國開店的目標，亦考慮擴展至東南亞市場。