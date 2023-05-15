譚仔國際全年少賺3成派末期息10.5仙　香港顧客人均消費多少元？

收益增長靠餐廳網絡擴展帶動

期內，譚仔國際收益25.95億元，按年升14%，主要受餐廳網絡擴展帶動。其中，香港市場收益24.5億元，增10.4%。經營溢利近4.5億元，按年跌6.6%；經營利潤率亦從20.9%降至17.2%。香港經營溢利近4.8億元，跌2.6%。

隨著所有社交距離措施取消及邊境重開，香港業務開始逐步回升，上半財年可比較餐廳收入按年減9%。但隨下半年業績有改善，全年按年僅減少2.2%。而顧客人均消費為61.5元，上升3%；每餐廳日均收益近3.9萬元，跌5%。

而內地及海外市場收益則為1.4億元，增1.7倍，但國內地區及海外市場經營虧損則達2,980萬元，擴大近1.7倍。