譚仔國際全年少賺3成派末期息10.5仙　香港顧客人均消費多少元？

在本港經營「譚仔三哥米線」和「譚仔雲南米線」的譚仔國際（2217）公布截止今年3月底止的全年業績，其中年度溢利1.4億元，較去年度少賺3成；末期息亦減派7.9%，派10.5仙。
現時譚仔國際績後轉跌，跌近1%。
收益增長靠餐廳網絡擴展帶動
期內，譚仔國際收益25.95億元，按年升14%，主要受餐廳網絡擴展帶動。其中，香港市場收益24.5億元，增10.4%。經營溢利近4.5億元，按年跌6.6%；經營利潤率亦從20.9%降至17.2%。香港經營溢利近4.8億元，跌2.6%。
隨著所有社交距離措施取消及邊境重開，香港業務開始逐步回升，上半財年可比較餐廳收入按年減9%。但隨下半年業績有改善，全年按年僅減少2.2%。而顧客人均消費為61.5元，上升3%；每餐廳日均收益近3.9萬元，跌5%。
而內地及海外市場收益則為1.4億元，增1.7倍，但國內地區及海外市場經營虧損則達2,980萬元，擴大近1.7倍。
將於策略性地點開新餐廳
譚仔國際主席兼行政總裁劉達民指，新財政年度將繼續在策略性地點開設新餐廳，如西方市場，以進一步擴大業務足跡，希望於不同市場增加市場滲透率以及提高品牌知名度。去年譚仔國際積極擴展餐廳網絡，截至今年3月底，集團在香港、內地、新加坡及日本共有215間餐廳。