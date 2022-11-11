譚仔國際半年少賺4成 股價止跌回升

譚仔國際（2217）截至9月底止中期業績，半年純利按年減少4成至8,278萬元，每股盈利6.2仙，不派中期息。譚仔期內收益上升6.8%，主席兼行政總裁劉達民稱，雖然消費氣氛在經濟疲軟下受挫，但收益已按季度回升，預計隨着社交距離政策逐步放寬，這股增長動力將會延續至財政年度的下半年。

譚仔股價今日高開後，最新報1.78元，上升4.7%，終止連續3日下跌，最新成交76萬元。

據公司業績公告，香港仍是譚仔最主要收益來源，佔近95%，上半年錄得近12億元。譚仔香港分部經營溢利按年下跌24%至2.32億元，而中國內地及海外市場虧損擴大4.6倍至1,687萬元。經營利潤率方面，香港由26.4%降至19.4%，中國內地及海外市場則由虧損率13.4%擴大至26.6%。

經營利潤率下降，主要由於食物成本上漲所使用食品及飲料成本佔收益的百分比增加；交付平台於2022年上半年提供更優惠費率，令手續費用率增加；餐廳表現不佳令經營效益降低；以及廣告及推廣費用率增加所致。

香港半年經營利溢跌24%

香港業務方面，上半年，譚仔在香港開設19間新餐廳，可比較餐廳收益跌9% 至約10億元，人均消費由59.5元上升至61.1元。日均每餐廳收益由43,546元降至38,581元。

比較不同市場，新加坡顧客人均消費為各業務區域中最高，達82.7元，其次是日本的64.1元。香港的日均每座位售出碗數為各區最高，惟由6.8碗降至6碗。

劉達民表示，集團正探索與控股股東Toridoll Holdings Corporation旗下的品牌合作，把握增長機遇及優化成本控制。