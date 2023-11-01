譚仔國際擬再擴業務版圖賣米線　下一站進軍澳洲及菲律賓市場

譚仔國際（2217）自2022年進軍日本後，最新集團宣布，擬再擴展業務版圖至世界其他市場。譚仔國際指，宣布與新加坡公司「ST Group」訂立合營協議以開拓澳洲市場，標誌集團拓展西方市場及以特許經營模式發展的第一步；又公布與菲律賓企業「Suyen Corporation」附屬公司合作，擬以特許經營模式進軍菲律賓市場。

譚仔國際將進駐澳洲及新西蘭

譚仔國際表示，已與ST Group成立合營公司，兩企分別持有其49%及51%股權。合營公司將被授予主特許經營權，於澳洲及新西蘭經營集團其中一個品牌的餐廳及相關外賣到戶服務。合營公司可與其他夥伴簽訂進一步的附屬特許經營協議，推動集團業務擴張。集團亦保留在澳洲及新西蘭以譚仔雲南米線及譚仔三哥米線品牌開設、經營自營餐廳的權利。

譚仔認為，ST Group在澳洲、新西蘭及英國的餐飲市場擁有良好的經營往績，集團將可減低進軍澳洲市場所需的初始投資及開店成本，並降低風險，亦在供應鏈管理、與當地政府聯繫及申請牌照等專長，都有助譚仔國際成功打入澳洲市場。