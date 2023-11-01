譚仔國際擬再擴業務版圖賣米線　下一站進軍澳洲及菲律賓市場

譚仔國際（2217）自2022年進軍日本後，最新集團宣布，擬再擴展業務版圖至世界其他市場。譚仔國際指，宣布與新加坡公司「ST Group」訂立合營協議以開拓澳洲市場，標誌集團拓展西方市場及以特許經營模式發展的第一步；又公布與菲律賓企業「Suyen Corporation」附屬公司合作，擬以特許經營模式進軍菲律賓市場。
譚仔國際周三（1日）收報1.24元，跌4.61%。
譚仔國際將進駐澳洲及新西蘭
譚仔國際表示，已與ST Group成立合營公司，兩企分別持有其49%及51%股權。合營公司將被授予主特許經營權，於澳洲及新西蘭經營集團其中一個品牌的餐廳及相關外賣到戶服務。合營公司可與其他夥伴簽訂進一步的附屬特許經營協議，推動集團業務擴張。集團亦保留在澳洲及新西蘭以譚仔雲南米線及譚仔三哥米線品牌開設、經營自營餐廳的權利。
譚仔認為，ST Group在澳洲、新西蘭及英國的餐飲市場擁有良好的經營往績，集團將可減低進軍澳洲市場所需的初始投資及開店成本，並降低風險，亦在供應鏈管理、與當地政府聯繫及申請牌照等專長，都有助譚仔國際成功打入澳洲市場。
譚仔另進軍菲律賓市場
同時，譚仔又與菲律賓企業Suyen Corporation附屬公司於今年8月訂立諒解備忘錄及意向書，擬以特許經營安排的方式進軍菲律賓市場，並在菲律賓開設和經營集團旗下品牌餐廳。
ST Group 為一家總部位於澳洲的知名餐飲集團，於 2019 年在新加坡交易所上市，擁有九個國際流 行品牌的獨家特許經營權及持牌經營權，包括「一風堂」、「貢茶」、「PappaRich」、「NeNe Chicken」、「Hokkaido Baked Cheese Tart」等，在澳洲、新西蘭及英國擁有173間餐廳。
至於Suyen Corporation為菲律賓的綜合企業，在時尚及零售領域擁有扎實根基，亦經營餐飲業務，管理日式連鎖店「丸亀製麵」、「Maisen 邁泉豬排」和「St. Marc Cafe」以及「Patchi」和「Paul Boulangerie」等其他品牌在菲律賓的業務。