譚仔國際盈利按年跌33% 不派息 外送平台佣金及手續費壓力上升

譚仔國際(2217)公告，截至2025年3月31日止年度，公司收益28.43億港元，按年增長3.4%；年內溢利由去年同期的約1.19億港元按年減少至7,984萬元，按年減少32.7%；每股基本盈利6.0港仙。不派末期息。

譚仔國際表示，集團自營餐廳數目仍然按年淨增加合共30間，令香港店舖總數增至219間，帶動收益按年增長4.3%。然而受北上消費蔚然成風，本地餐飲業競爭加劇影響，集團進一步加大折扣及市場推廣的力度，導致盈利能力受到影響。

隨著優惠折扣以及第三方外送平台訂單佔比提高，導致佣金及手續費顯著上升，數字由2024年約1.03億提升至1.56億。為減輕利潤壓力，集團表示將策略性地調整推廣策略，將更多外賣訂單轉至旗下客戶關係管理(CRM)系統，同時吸引更多堂食顧客。