譚仔國際首季盈利跌3%　香港業務有改善惟新加坡業務低迷

譚仔國際除稅後溢利按年增約3,100萬

譚仔國際指，剛過去的財政年度（2023財政年度）的首個季度的除稅後溢利，包括約3200萬港元的一次性政府補貼，而本期間則為零，而剔除該等政府補貼的影響，譚仔國際季度除稅後溢利按年增加約3,100萬港元，主要是由於香港業務表現改善，以及銀行存款市場利率較2023財政年度上升導致利息收入增加。

此外，Toridoll日本方面，公司的海外分部截至今年6月底止3個月，收益174.9億日圓，按年增37.7%，業務溢利7.4億日圓，按年增83.2%。

譚仔國際新加坡業務低迷

對比香港以外市場，集團業務表現亦較去年改善，原因是專注於提升銷售及營運效率。內地業務方面，因餐廳數目較2023財政年度同期增加，集團於本期間錄得銷售額同比增長，但受內地不利的經濟環境及疲弱的消費意欲的阻礙，通關後的復甦較預期緩慢；日本方面，集團在部署新的本地管理團隊後，銷售及營運效率均有改善；而新加坡的業務表現仍低迷，主因受整個行業缺乏人手引致。