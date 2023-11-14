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財經
2023-11-14 12:46:00

譚仔業績｜中期收入增10%首派息每股3仙　港人平均消費61.6元

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譚仔業績｜中期收入增10%首派息每股3仙，港人平均消費61.6元。

譚仔業績｜中期收入增10%首派息每股3仙，港人平均消費61.6元。

譚仔國際（2217）公布最新中期業績，譚仔國際半年溢利按年減少1.4%至8,160萬元，若撇除政府補貼，溢利增加153.1%至8,140萬元，並首次派發中期息3港仙。期內，港人平均消費61.6元，香港日均每餐廳收益為3.91萬港元。

譚仔業績公布，港人食譚仔平均消費61.6元。

港人食譚仔平均消費61.6元

譚仔國際指，期內收益13.87億元，按年增長9.96%。主要是受餐廳網絡淨增加14間，以及香港可比較餐廳收益溫和增長所帶動。香港顧客人均消費61.6元，較去年同期增0.5元；香港區日均每座位售出碗數為6.1碗；日均每餐廳收益為39,137元。

自2019年起，集團每年度收益均屢創新高。期內，受餐廳網絡淨增加14間及香港可比較餐廳收益溫和增長所帶動，收益按年增長10%至13.9億元。香港業務的經營利潤率達到20.2%的高水平，至於在內地及日本市場業務的業績改善帶動下，香港以外地區的經營虧損收窄68.3%至530萬元。

而截至9月30日，餐廳網絡擴展至222間餐廳，業務網絡覆蓋香港、內地、新加坡及日本。上半年來自內地市場的收益按年增58.6%。

與母企訂特許經營協議賣烏冬

譚仔國際主席兼行政總裁劉達民指，在核心市場香港，正以多品牌策略開展一項新業務，現已與公司控股股東Toridoll Holdings Corporation（「Toridoll日本」）的一間附屬公司訂立特許經營協議，透過特許經營模式在香港經營「丸亀製麵」品牌餐廳，並期望此項先導計劃為加強部署品牌組合的多元化，和推動集團的整體業務增長鋪路。

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