譚仔業績｜中期收入增10%首派息每股3仙，港人平均消費61.6元。

自2019年起，集團每年度收益均屢創新高。期內，受餐廳網絡淨增加14間及香港可比較餐廳收益溫和增長所帶動，收益按年增長10%至13.9億元。香港業務的經營利潤率達到20.2%的高水平，至於在內地及日本市場業務的業績改善帶動下，香港以外地區的經營虧損收窄68.3%至530萬元。

而截至9月30日，餐廳網絡擴展至222間餐廳，業務網絡覆蓋香港、內地、新加坡及日本。上半年來自內地市場的收益按年增58.6%。

與母企訂特許經營協議賣烏冬

譚仔國際主席兼行政總裁劉達民指，在核心市場香港，正以多品牌策略開展一項新業務，現已與公司控股股東Toridoll Holdings Corporation（「Toridoll日本」）的一間附屬公司訂立特許經營協議，透過特許經營模式在香港經營「丸亀製麵」品牌餐廳，並期望此項先導計劃為加強部署品牌組合的多元化，和推動集團的整體業務增長鋪路。