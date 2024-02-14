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財經
2024-02-14 13:20:00

譚仔業績｜2023年首三季少賺2.7%　香港業務疲軟受累港人北上消費

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譚仔業績｜2023年首三季少賺2.7%，香港業務疲軟受累港人北上消費。(資料圖片)

譚仔業績｜2023年首三季少賺2.7%，香港業務疲軟受累港人北上消費。(資料圖片)

譚仔國際（2217）公布，截至2023年底止首三季的業績。據控股股東Toridoll日本的財務報告指，除稅後溢利1.08億元，按年少賺2.7%；至於收益則增至20.71億元，上升7.25%。

譚仔國際表示，倘撇除上財年同期錄得一次性政府補貼約5,000萬元後，期內稅後溢利按年增加約77%，主要因集團在香港的業務表現有改善、銀行存款的利息收入因市場利率上升而增加、在香港以外的營運虧損減少而帶動。

譚仔國際（2217）半日跌1.7%，股價報1.1元。

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香港業務疲軟受累港人北上消費

譚仔國際又指，就香港業務而言，本集團於截至3月底止的第三季銷售表現疲軟，主要是由於越來越多香港市民選擇到內地消費，儘管面對挑戰，集團於期間的收益依然錄得按年增長，並歸功於集團有效的新產品推廣、創新的營銷策略及具吸引力的優惠推廣。

集團又指，至於香港以外的市場，整體而言漸見起色，其中日本的業務於收益增長及經營效率均取得顯著進展；新加坡的銷售表現則繼續停滯不前，僱員流失率高企，影響集團提升盈利能力的工作；內地方面儘管競爭激烈，集團表現仍有所改善。

此外，譚仔國際的控股股東「Toridoll」（東利多）日本海外分部於截至去年12月底止首三季業績指，收益為647.14億日圓，按年升43.3%；業務溢利31.61億日圓，按年升109.6%。

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