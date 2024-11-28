譚仔首次衝出亞洲 墨爾本設首間分店 明年續擴充澳洲

譚仔國際(2217)連同其合營公司夥伴 ST Group Food Industries，今日於墨爾本Swanston Street開設其首間於澳洲的餐廳，為集團首家海外特許經營分店，標誌著進軍西方市場及透過夥伴合作模式拓展海外業務之里程碑。集團計劃於明年第一季末前在墨爾本再增設兩間分店，由譚仔國際與ST Group組成的合營公司直接營運，並將店舖網絡擴充至悉尼。

首家海外特許經營

新店融合「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」，以「譚仔香港米線」(TamJai Mixian)品牌開業，專為拓展海外市場而設，位於墨爾本核心商業區，鄰近唐人街，面積約123方米，最多可容納42位顧客。新店以摩登前衛裝潢，入口設有湯底試飲櫃檯，讓初次光顧的顧客探索湯底及不同辣度。

