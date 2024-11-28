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財經
2024-11-28 17:41:16

譚仔首次衝出亞洲 墨爾本設首間分店 明年續擴充澳洲

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譚仔首次衝出亞洲 墨爾本設首間分店 明年續擴充澳洲

Roshena Campbell (左二)；劉達民(右二)；TG Saw (右三)及員伍允龍(中間)為澳洲墨爾本「譚仔香港米線」分店進行剪綵儀式。

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譚仔國際(2217)連同其合營公司夥伴 ST Group Food Industries，今日於墨爾本Swanston Street開設其首間於澳洲的餐廳，為集團首家海外特許經營分店，標誌著進軍西方市場及透過夥伴合作模式拓展海外業務之里程碑。集團計劃於明年第一季末前在墨爾本再增設兩間分店，由譚仔國際與ST Group組成的合營公司直接營運，並將店舖網絡擴充至悉尼。

首家海外特許經營

新店融合「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」，以「譚仔香港米線」(TamJai Mixian)品牌開業，專為拓展海外市場而設，位於墨爾本核心商業區，鄰近唐人街，面積約123方米，最多可容納42位顧客。新店以摩登前衛裝潢，入口設有湯底試飲櫃檯，讓初次光顧的顧客探索湯底及不同辣度。
 

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墨爾本副市長出席開幕禮

開幕的主禮嘉賓包括墨爾本副市長Roshena Campbell；譚仔國際主席、執行董事兼行政總裁劉達民；ST Group執行主席兼行政總裁TG Saw；ST Group次特許經營夥伴TJCB Group Pty Ltd董事Insu Kim；以及香港明星伍允龍。

劉達民表示，是次澳洲新店開業不僅體現了譚仔勇於挑戰以突破界限的不懈努力，更標誌著集團的多項重大突破，包括首次進軍西方市場、推出全新國際品牌，以及通過合營和特許經營模式擴展全球網絡。未來將利用透過與本地夥伴合作拓展澳洲市場的經驗，進一步實現將「譚仔味」帶到全世界的使命。
 

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