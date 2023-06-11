譚朗蔚Talk騷派貼士 恒指看22700點 中長線揸呢兩隻……

富昌證券聯席董事譚朗蔚(Stevan)昨天(10日)進行「Talk 騷」，現場更派投資貼士，他預期恒生指數在下半年可挑戰2,2700點，並重啟升浪；屆時以內銀和油股為首的「中特估」行情和人工智能(AI)將大行其道，並推介兩隻股份作中長線部署。
現階段應避免跟經濟息息相關板塊
譚朗蔚認為，內地經濟的復甦緩慢，觸發人民幣貶值是大市疲弱的原因。他不認為減息對救市有幫助，因中美的息差擴闊只會拖累人民幣加速走低，對港股是百害而無一利，並說「假如內地經濟陷入通縮，國民將更不願消費或投資。現階段，股民應該避免跟經濟息息相關的板塊，例如餐飲、零售和電力股。」
譚朗蔚相信，港元/人民幣雙櫃台交易的措施在本月19日生效後，對港股的提振作用值得憧憬。他指出，近年包括東盟和中東地區等國家與內地的貿易日益頻繁，離岸人民幣資金池的規模高達萬億元，可能成為港股額外的購買力，但提醒21隻合資格股份部分在來自弱勢的板塊，例如汽車股，股民不應該盲目跟風買入。
港股方面，他料恒指在下半年可挑戰22,700點，並重啟升浪。屆時，以內銀和油股為首的「中特估」行情和人工智能(AI)將大行其道，因而推介中石化(386)和聯想集團(992)作中長線部署。他又特別提到後者在伺服器和儲存設備等業務的增長強勁，可受惠由「AI 淘金熱潮」引發的算力軍備競賽，相關的潛力不可小覷。
美股不是典型牛市 本月應停止加息一次
外圍美股方面，標指自低位回升兩成而步入技術性牛市，譚朗蔚認為這個說法太理論化，美股三大指數上升的市寬狹窄，升幅長期只是集中在個別大市值的強勢股份身上，反映這並不是典型的牛市，而只是「個股很牛」。散戶在跟風的同時需注意高追的風險，亦可以考慮以ETF來捕捉相關的機遇，一籃子投資，減低回落的風險。
他表示，美國聯儲局對加息的取態對後市起關鍵的作用，又認為美國的通脹率連月回落，加上美國銀行業的危機尚未徹底平息，局方實在是有條件在本月停止加息一次。假如局方一意孤行的話，不排除會觸發更多銀行陷入緊張，甚至拖累美國步歐元區的後塵，陷入衰退。
金價破頂看法有保留
對於有分析認為全球陷入經濟衰退，資金可能追逐黃金而刺激金價破頂的看法，譚朗蔚對此持保留態度。他認為金價在聯儲局實施激進量寬的時候都未能企穩2,000美元以上，而目前只是加息周期即將結束，市場的流動性依然繃緊，實在不可能刺激金價大升。不過，他認同投資者可以在1,950美元以下買金短炒，上望2,000美元套利。