譚朗蔚Talk騷派貼士 恒指看22700點 中長線揸呢兩隻……

富昌證券聯席董事譚朗蔚(Stevan)昨天(10日)進行「Talk 騷」，現場更派投資貼士，他預期恒生指數在下半年可挑戰2,2700點，並重啟升浪；屆時以內銀和油股為首的「中特估」行情和人工智能(AI)將大行其道，並推介兩隻股份作中長線部署。

現階段應避免跟經濟息息相關板塊

譚朗蔚認為，內地經濟的復甦緩慢，觸發人民幣貶值是大市疲弱的原因。他不認為減息對救市有幫助，因中美的息差擴闊只會拖累人民幣加速走低，對港股是百害而無一利，並說「假如內地經濟陷入通縮，國民將更不願消費或投資。現階段，股民應該避免跟經濟息息相關的板塊，例如餐飲、零售和電力股。」

譚朗蔚相信，港元/人民幣雙櫃台交易的措施在本月19日生效後，對港股的提振作用值得憧憬。他指出，近年包括東盟和中東地區等國家與內地的貿易日益頻繁，離岸人民幣資金池的規模高達萬億元，可能成為港股額外的購買力，但提醒21隻合資格股份部分在來自弱勢的板塊，例如汽車股，股民不應該盲目跟風買入。