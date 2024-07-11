變形金剛主題餐廳銅鑼灣分店舖位傳重新招租　餐廳：不會關閉！(更新)

本港首間變形金剛主題餐廳「Transformers：The ARK」的將軍澳分店，開業僅開業半年多後，日前被網民發現圍板結業；變形金剛主題餐廳另一間位於銅鑼灣分店亦有傳「出事」，市場消息指，該舖位業主已重新招租。
不過，餐廳周四（11日）於社交平台表示，「銅鑼灣旗艦店不會關閉！還有更多精彩活動等著地球朋友！」
The ARK又指，衷心感謝所有一直支持的忠實粉絲，強調是忠實粉絲的熱情和對變形金剛的熱愛支撐著，又重申餐廳還有很多精彩的活動，新產品等著粉絲，並會奉上變形金剛互動沉浸式的用餐體驗。
【7月11日更新】
▼▼▼將軍澳分店現況▼▼▼
銅鑼灣分店每月約100萬租金
據本地傳媒引述市場消息報道，變形金剛主題餐廳於銅鑼灣羅素街的旗艦店正尋求頂租。消息指，業主亦已作兩手準備，近日委託租務代理，為該舖位重新招租。
變形金剛主題餐廳銅鑼灣分店，位於銅鑼灣羅素街金朝陽中心地下A、B舖至1樓複式舖位，面積共5,200平方呎，月租料約100萬元，餐廳於去年中開幕，舖位由2022年起承租，每月約100萬元租金。
羅素街兩層舖位原由Burberry以770萬元租用
資料指，該兩層舖位於本港零售高峰期的2010年，獲名牌「Burberry」租用，涉租770萬元，公司一度以880萬元「天價」續租，早年則減價再續租；惟直到2021年，受環球疫情衝擊，加上封關「零旅客」，令多個大型品牌放棄本地旗艦店，Burberry亦決定遷出。