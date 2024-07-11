變形金剛主題餐廳銅鑼灣分店舖位傳重新招租　餐廳：不會關閉！(更新)

本港首間變形金剛主題餐廳「Transformers：The ARK」的將軍澳分店，開業僅開業半年多後，日前被網民發現圍板結業；變形金剛主題餐廳另一間位於銅鑼灣分店亦有傳「出事」，市場消息指，該舖位業主已重新招租。

不過，餐廳周四（11日）於社交平台表示，「銅鑼灣旗艦店不會關閉！還有更多精彩活動等著地球朋友！」

The ARK又指，衷心感謝所有一直支持的忠實粉絲，強調是忠實粉絲的熱情和對變形金剛的熱愛支撐著，又重申餐廳還有很多精彩的活動，新產品等著粉絲，並會奉上變形金剛互動沉浸式的用餐體驗。