谷底甦醒｜銷售或惡化 炒憧憬 內房低位彈兩成 瑞銀薦3股

恒生中國內地地產指數繼周二大彈14.1%後，昨再漲5.1%，至1,847點，升至逾1個月高。至於恒生指數報19,639點，漲273點或1.4%；恒生科技指數報4,341點，漲122點或2.9%，本月明顯跑贏，累計彈近11%。主板成交額1,136億元，按日增約三成。不過北水再趁反彈市沽貨，滬深港股通合共淨沽出36.81億元。 內房股再明顯反彈，碧桂園(2007)升11.8%，為表現最好藍籌；緊接為碧桂園服務(6098)彈9.4%。另外龍湖集團(960)亦揚半成。

中共中央政治局會議後內房從谷底甦醒，昨再趁美國聯儲局議息後的利好氣氛彈升，恒生中國內地地產指數單日再彈半成，本周一度由低位最多彈19.5%。不過瑞銀報告指，內房的銷售能見度仍低，本月數據或較6月進一步惡化，惟認為有3股份會跑贏。

本月銷售或跌40% 觀望政策出台

瑞銀報告指，預料內房即將公布的半年業績表現分化，國企表現或較民企佳，大部分民企將錄虧損，主要受累入帳收入壓力及資產減值，但華潤置地(1109)、越秀地產(123)及龍湖盈利料仍可保持0%至5%增長，或在六大內房中跑贏。不過該行亦指，目前內房的銷售前景能見度仍低，料普遍不會改變年初的指引，展望亦仍偏向保守。瑞銀又預料，內房7月銷售或跌40%，較6月的30%進一步惡化，目前仍要觀望政治局會議後會否有政策出台。

車股跑出 滙證估增長股捲土重來

其他板塊方面，汽車股昨亦呈強，吉利汽車(175)漲8.6%，為第三大升幅藍籌；另外獲福士入股的小鵬汽車(9868)狂飆33.9%；蔚來(9866)亦升13.4%。資源及電力股則跑輸，躋五大跌幅藍籌，華潤電力(836)失2.4%；中國石化(386)挫1.8%；紫金礦業(2899)失1.2%；中國神華(1088)跌0.9%；中國宏橋(1378)亦向下0.4%。

滙豐證券報告指，政治局會議釋出的立場，下半年或有政策細節出台，並因而改善市場情緒，有助增長股捲土重來，該行看好AI概念股，但受惠股或由軟件及應用程式轉向硬件板塊；至於優質增長股則看好新能源汽車、太陽能和醫療保健行業，主要來自北向資金的支持。